Захід не повинен дозволити Росії претендувати на акваторію біля Криму – генерал Годжес

Росія заявляє, що інцидент в кінці листопада минулого року, коли було захоплено українські кораблі та їхні команди, буцімто відбувся в територіальних водах Росії, наполягаючи, що Крим є російським. Якщо цю позицію буде сприйнято Заходом – це означатиме фактичне визнання незаконної анексії. Про це заявив колишній командувач сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант (у відставці) Бен Годжес.

«Загалом, якщо Захід, включаючи Туреччину – союзника НАТО – дозволить Росії незаконно претендувати на Крим (якщо так звані територіальні води навколо Криму будуть вважатись російськими), тоді фактична анексія Криму Росією буде сприйнята Заходом», – стверджує Бен Годжес.

На думку Годжеса, такий розвиток подій зашкодить зусиллям міжнародної спільноти у підтримці позиції України, захисту міжнародного права, а також створить небезпечний прецедент.

Якщо Захід дозволить Росії незаконно претендувати на Крим, тоді фактична анексія Криму Росією буде сприйнята Заходом

«Перше – це шкодить тому, що ми всі прагнемо робити, щоб підтримати Україну і підтримати міжнародне право та порядок, –говорить Годжес. – По-друге, можливо, навіть більш небезпечно, це створює прецедент».

Генерал США наголосив на інших регіонах світу, де гравці можуть скористатись з прецеденту ситуації навколо Азовського моря.

«Є два чи три місця по світу, де існують вузькі проходи, такі як Ормузька протока, Південно-Китайське море та пара інших місць, де одна країна може отримати або повний контроль, або заблокувати доступ до цих внутрішніх морів, тому це прецедент», – говорить Годжес.

Туреччина уважно стежить за подіями в Чорному морі, – наголосив Годжес, однак, вона займає обережну позицію стосовно Росії через ті виклики, які стоять перед регіоном.

«Туреччина дуже серйозно ставиться до своєї відповідальності стосовно суверенітету над Босфором та Дарданеллами, а також втілення конвенції Монтре», – наголосив Годжес.

Однак, можливість Туреччини реагувати на події обмежена складнощами, пов'язаними з ситуацією в регіоні.

«У них дуже, дуже складний регіон з Іраном, Іраком, Сирією на півдні, Кавказом на сході, Балканами на заході та Росією на півночі. Керівництво Туреччини говорить, що вони воюють проти трьох різних терористичних організацій одночасно. Їх непокоїть те, що відбувається в Сирії, особливо з огляду на заяви нашого президента, що США збираються звідти вийти. Тому, перед ними справжні виклики. Я можу з повагою та розумінням ставитись до їх обережної позиції стосовно дій Росії. Також є інші речі: вони збираються купувати систему протиповітряної оборони S-400 у Росії. Тому, гадаю, це впливає на їхню здатність реагувати», – наголосив генерал.

Міст через Керченську протоку, зроблений так, щоби великі вантажні кораблі, які ходили до та з Маріуполя та Бердянська, більше не могли це робити

Годжес також переконаний, що будуючи Керченський міст, Росія з самого початку прагнула заблокувати Азовське море.

«Міст, побудований через Керченську протоку, зроблений так, щоби великі вантажні кораблі, які за звичайних умов ходили до та з Маріуполя та Бердянська, більше не могли це робити. Це не випадково і не помилка проекту. Це був навмисний крок, щоб не лише звести міст до України з російської території, але також і почати блокаду Азовського моря. Стратегічною метою цього є зашкодити українській економіці, через важливість цих портів і задушити Азовське море і встановити повний контроль Росії», – наголошує Годжес.