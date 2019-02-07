ЄС хоче, аби Україна не звернула з європейського шляху і продовжувала реформи – проект документа

Брюссель – Документ для обговорення, підготовлений 18 членами ЄС напередодні дискусії про політичну ситуацію в Україні для міністрів закордонних справ у Брюсселі 18 лютого, говорить, що ЄС повинен «протидіяти російському наративу про Україну як «державу-невдаху» і уникати втоми від ЄС в Україні і втоми від України в ЄС».

Документ, що його вдалося побачити кореспондентові Радіо Свобода, має назву «Тримати Україну на її європейському шляху» і містить думки про те, що Брюссель може запропонувати Києву, і що Україна має зробити, аби наблизитись до ЄС.

Однак, документ не містить ніяких нових обіцянок щодо нових санкцій проти Росії хоча й вказує, що Брюссель «в разі російських спроб підірвати українські вибори повинен бути готовим діяти на підтримку України» і що ЄС повинен «надати додаткову допомогу, включно з гуманітарною, Східній Україні, що враховувало б і регіони уздовж Азовського моря, зачеплені російськими діями».

Дискусія міністрів закордонних справ не матиме за наслідок висновки Ради ЄС на рівні міністрів. Це не вдається раді ЄС на рівні міністрів із 2015 року через розбіжності серед країн-членів і потребу мати одностайність.

Радіо Свобода дізналося від кількох джерел, що деякі країни піднімуть тему можливого покарання Росії через арешт 24 українських моряків після інциденту, що мав місце в листопаді поблизу Керченської протоки, яка з’єднує Чорне та Азовське моря.

Спроба ухвалити рішення про замороження активів та візову заборону для російських військовослужбовців, які затримували українських моряків, а також російських суддів, які вирішили тримати їх за ґратами на російській території, не була успішною через спротив з боку Франції, Німеччини та Італії, але ще одна спроба ухвалити таке рішення буде здійснена найближчими тижнями.

Глави дипломатій країн ЄС також, як очікується, обговорять тему майбутніх президентських виборів 31 березня і парламентських виборів, що відбудуться восени.

Документ, який бачило Радіо Свобода, каже, що ці вибори «стануть тестом для України, для її демократії, її реформ, її стійкості та її орієнтації. Ключовим інтересом ЄС залишається утримання України на її європейському шляху реформ і продовження її підтримки».

Документ також говорить, що «виборча атмосфера містить виклики і українська стійкість буде ключовою в разі російського втручання. Росія, як очікується, намагатиметься впливати на вибори через підтримку вигідних їй кандидатів, кібернапади та кампанії дезінформації».

В документі також є похвала на адресу українського керівництва і, зокрема, сказано, що воно разом зі «жвавим громадянським суспільством і міжнародною спільнотою доклало вражаючих зусиль для проведення важливих реформ та посилення стійкості України та європейської орієнтації. Реформи стали найбільш значущими та широкомасштабними за останні роки, аніж за попередні 22 роки пострадянського існування».

Також в документі вказується, що «прогрес, досягнутий в царині децентралізації, реформи держслужби, дерегуляції, пенсійної системи та прозорості був немислимий п’ять років тому».

Але також в тексті зазначається, що повинно бути зроблене все, аби «впевнитись, що Вищий антикорупційний суд став повністю незалежним та ефективним судом, який надасть антикорупційному порядку денному важливий і безповоротний поштовх уперед, незалежно від того, яке політичне керівництво з’явиться після виборів».

Серед інших аспектів, документ говорить і про те, що Київ повинен «захищати активне і жваве громадянське суспільство, а ті, хто відповідальний за залякування та напади на громадських активістів та журналістів, постали перед законом», а також щоби була впевненість в існуванні «плюралістичного, незалежного та доступного медіа ландшафту і достатньо фінансованого та дієвого суспільного мовника».

(Над підготовкою тексту до публікації працював Ростислав Хотин)