Україна йде у НАТО та ЄС – там реакція стримано-позитивна

ЄС і НАТО стримано коментують підтримку Верховною Радою поправок для закріплення курсу на євроатлантичну інтеграцію України в своєму основному законі. Тим часом, в дипломатичних та експертних колах Заходу лунає підтримка цього кроку. Оглядачі сходяться на тому, що поверненню України від нейтралітету до інтеграції в ЄС і НАТО сприяла російська агресія та незаконна анексія Криму.

Український парламент у четвер ухвалив у другому читанні законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу на приєднання до НАТО і Європейського союзу.

Голова литовського зовнішньополітичного відомства Лінас Лінкявичус на це реагує так: «Гарна новина. Верховна Рада України проголосувала за конституційні зміни, закріпивши інтеграцію України до ЄС та НАТО. Рішення, що втілює майбутній напрямок, за який стояли люди на Майдані. Ми твердо виступаємо за те, щоб Україна незворотно йшла євроатлантичним шляхом», – написав дипломат в своєму Twitter.

Тарас Кузьо, британський і канадський політолог, науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин, в своєму мікроблозі Twitter зауважує, що «відповіддю України та анексію Криму Путіним і його «русским миром», на військову агресію, на політичних в’язнів та військовополонених, є конституційна більшість у 334 особи (лише 89 депутатів не підтримали), які проголосували за внесення до Конституції мети членства у НАТО та ЄС».

Відомий західний оглядач Ян Бейтсон у своєму Twitter пише: «Верховна Рада ухвалює конституційні поправку, що зобов’язує Україну вступити до ЄС і НАТО. В 2014 році в Україні ще діяв закон, що зобов’язував її притримуватися нейтралітету. Часи змінюються»

Коментуючи зміну стратегічного курсу України, закріплену в Конституції, Європейський союз заявляє, що країни мають право змінювати свою Конституцію та визначати свої стратегічні цілі. Про це українським змі заявив речник Представництва ЄС в Україні. В цій установі також нагадали про необхідність повної імплементації Угоди про асоціацію з Україною, та зазначили, що просування шляхом реформ і процес гармонізації норм Євросоюзу сприяє поступовій економічній інтеграції України та поглибленню політичної асоціації зі співдружністю.

Тим часом у НАТО кажуть, що визнають прагнення України до членства в Альянсі і також наголошують на потребі продовжувати реформи.

Ми визнаємо прагнення України приєднатися до Альянсу, і солідарність НАТО з Україною є твердою

«Ми визнаємо прагнення України приєднатися до Альянсу, і солідарність НАТО з Україною є твердою», – заявили в НАТО, коментуючи голосування у Верховній Раді щодо поправок для закріплення курсу на євроатлантичну інтеграцію України в своєму основному законі.

«Ми вітаємо прогрес, досягнутий у здійсненні реформ, і закликаємо Україну продовжувати шлях реформ. Це має вирішальне значення для процвітання та миру в Україні та для стабільності в євроатлантичному регіоні», – йдеться у коментарі представника Альянсу, зробленому українській пресі.

7 лютого Верховна Рада ухвалила президентський закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.