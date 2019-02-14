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14 Лютий 2019, Київ 10:34
Політика

У Сенаті США представили проект санкцій проти Росії за Керченську протоку

Міст у Керченській протоці

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Група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій представили до Сенату США законопроект, який передбачає збільшення «економічного, політичного та дипломатичного тиску на Росію у відповідь на її втручання у демократичні процеси за кордоном, шкідливий вплив у Сирії та агресію проти України, включно з Керченською протокою». Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті сенатора-демократа Роберта Менендеса.

Законопроект під абревіатурою DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act – Акт про захист безпеки Америки від агресії Кремля) пропонує створити державний центр координації заходів, спрямованих на захист у кіберпросторі, та центр координації санкцій. Законопроект також передбачає позбавлення президента США повноважень щодо виходу із НАТО без відповідного голосування у Сенаті. Ним також передбачається посилення санкційного тиску на Москву за її втручання у демократичні процеси за кордоном та продовження Росією агресії проти України.

Зокрема, пропонуються такі заходи у відповідь на агресію Кремля проти України:

  • санкції проти 24 агентів ФСБ, які вважаються причетними до нападу у Керченській протоці – у відповідь на утримання Росією 24 українських моряків;
  • санкції проти суднобудівної галузі Росії, якщо Росія порушить свободу навігації у Керченській протоці або будь-де у світі;
  • санкції щодо підтримки розробки сирої нафти на нафтових ресурсів у Росії;
  • Cанкції щодо державних енергетичних проектів за межами Росії.

Напередордні британська газета Financial Times повідомила, що США і Євросоюз близькі до погодження нових санкцій проти Росії, які будуть запроваджені через захоплення українських кораблів у Керченській протоці. 18 лютого голови дипломатичних відомств країн Євросоюзу повинні будуть обговорити питання про запровадження нових санкцій.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків.

(Відео моменту, коли корабель Росії цілеспрямовано таранить український корабель у Керченській протоці)

Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

(Радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами кораблів Росії щодо атаки на кораблі ВМС України)

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

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