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14 Лютий 2019, Київ 09:02
Новини | Політика

ФСБ Росії відмовилася передати Україні поранених моряків для лікування

Cторона захисту просила на лікування в Україні для Андрія Ейдера, Василя Сороки і Андрія Артеменка

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Федеральна служба безпеки Росії відмовилася задовольнити клопотання про передачу Україні або будь-якій іншій країні трьох українських моряків, поранених під час затримання в Керченській протоці, для обстеження та лікування. Про це на сторінці у Facebook повідомив адвокат одного із заарештованих українців Сергій Бадамшин.

За його словами, сторона захисту просила відповідного дозволу для Андрія Ейдера, Василя Сороки і Андрія Артеменка.

«Наразі вирішується питання про обстеження поранених в цивільних медичних закладах міста Москви», – додав адвокат.

Суд на українськими моряками, Москва, 15 січня 2019 року
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Напередодні віце-президент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова теж повідомляла, що готується три клопотання в Управління охорони здоров’я Москви для того, щоб по кожному із поранених українських моряків було ухвалене рішення, в який профільний медичний заклад Москви можна було б їх вивезти. Карпачова у СІЗО «Лефортово» відвідала із уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москальковою українських бранців і заявила, що стан поранених моряків викликає «серйозне занепокоєння».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Троє з них зазнали поранень. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

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