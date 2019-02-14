Повернені до «рідної гавані»: як капітана та екіпаж судна «Норд» вивозили до окупованого Криму

Майже рік тривала історія пригод екіпажу керченського рибальського судна «Норд» на материковій частині України. За рибний промисел в Азовському морі під прапором Росії судно заарештували, а його капітана Володимира Горбенка затримали, відпустивши згодом під підписку про невиїзд. Нещодавно капітан зник і навіть був оголошений у розшук, а потім опинився в окупованому Росією українському Криму за нез'ясованих обставин. Чи варто шукати в цьому «руку Москви», з'ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Керченське судно «Норд» було затримане в Азовському морі торік 25 березня, коли займалося рибним промислом під прапором Росії. Його перебування в українських водах із російськими документами українська влада розцінила як порушення порядку перетину адміністративного кордону з Кримом, оскільки українське законодавство не визнає російську юрисдикцію над кримськими суднами. У зв'язку цим корабель морської охорони Держприкордонслужби України затримав «Норд». Судно з 10 людьми на борту відконвоювали до Бердянська Запорізької області.

За клопотанням прокуратури АРК судно було заарештоване, а щодо його капітана Володимира Горбенка відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України). Пізніше йому висунули ще одне звинувачення за статтею 249 Кримінального кодексу України (незаконне ведення рибного промислу). Горбенку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У квітні минулого року він деякий час перебував у СІЗО, потім адвокати внесли за нього заставу, добившись зміни запобіжного заходу на підписку про невиїзд.

Судові розгляди у справі тривають досі. З 26 лютого Горбенко перестав виходити на зв'язок із рідними та адвокатами й не з'явився до суду 1 лютого. Його оголосили в розшук. А 11 лютого з'ясувалося, що Горбенко перебуває в Криму.

«Прийшов, показав російський паспорт»

Обмежень щодо перетину кордону у Володимира не було. Ні підписки, ні навіть зобов'язань

Обставини, за яких обвинуваченому за двома статтями Кримінального кодексу України під час розгляду справи в суді вдалося опинитися на непідконтрольній українській владі території, достовірно невідомі. Адвокат капітана судна «Норд» Максим Могильницький запевняє, що в його підзахисного немає обмежень на пересування територією України та за її межами. «Обмежень щодо перетину кордону у Володимира не було. Ні підписки, ні навіть зобов'язань. Термін дії запобіжного заходу у вигляді виконання зобов'язань закінчився ще в червні 2018 року. І суд відмовив прокуратурі в його продовженні. У тому, що Горбенко ризикнув перетнути кордон самостійно, особисто я нічого поганого не бачу», ‒ говорить він.

Можливо, це несподівано якось, спрацював фактор того, що ніхто не очікував цього. Вийшло. Я вдома, я цьому радий

Сам капітан «Норда» стверджує, що в'їхав на півострів за російським паспортом через адмінкордон, пройшовши, зокрема, й українські пункти пропуску. «Фактично вийшло вдало. Можливо, це несподівано якось, спрацював фактор того, що ніхто не очікував цього. Вийшло. Я вдома, я цьому радий. <...> Прийшов, показав свій російський паспорт. Тут справа принципу однозначно. Нас виховували наші предки, що на переправі коней не міняють. Якщо вже вирішили, ми ‒ громадяни Росії, ми за це стоятимемо до кінця», ‒ сказав Горбенко в інтерв'ю російському телеканалу НТВ.

У сюжеті НТВ сценарій виїзду Горбенка до окупованого Криму описують так: «Сів у таксі, кілька пересадок і перехід кордону на українському пункті пропуску «Чаплинка».

«На жодній ділянці кордону він не проходив»

Версію про перетин Горбенком адмінкордону з Кримом за російським паспортом, недійсним в українському правовому полі, спростовує заступник прокурора АРК Ігор Поночовний. За його словами, російський паспорт у капітана «Норда» вилучили ще в квітні 2018 року.

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян теж заперечує, що Горбенко міг виїхати до окупованого Криму за російським паспортом.

Він не міг виїхати за межі території України з будь-яким документом й тим більше за так званим російським паспортом

«Інформація про його нібито офіційний виїзд за межі контрольованої території України не відповідає дійсності. Ми знаємо, що ні на ділянці українсько-російського кордону, ні на адмінкордоні з окупованих Кримом, ні на контрольному пункті в'їзду-виїзду на лінії розмежування він не проходив. Він не міг виїхати за межі території України з будь-яким документом й тим більше за так званим російським паспортом, незаконно виданим на окупованій території», ‒ стверджує Слободян.

У Держприкордонслужбі припускають, що виїзд Горбенка до Криму «міг бути організований російськими спецслужбами». За однією з версій, капітану могли видати російські документи й вивезти через непідконтрольні Україні території.

До таких висновків українські прикордонники, очевидно, дійшли, враховуючи, що російська влада раніше неодноразово намагалася вивезти екіпаж «Норду» з материкової частини України за «кримськими» паспортами в обхід українського законодавства. Тільки так було можливо приховати наявність у кримських моряків українських паспортів.

Як російська влада «рятувала» екіпаж «Норду»

До екіпажу «Норду» українська влада не має претензій з березня минулого року. Після затримання їх оштрафували й відпустили із залу суду. Але моряки кілька місяців не покидали материкову частину України, оскільки на момент затримання в Азовському морі у них були при собі тільки російські документи, отримані 2014 року й не визнані українським і міжнародним законодавством.

Повернутися додому легально екіпаж «Норда» міг тільки за українськими документами через пункти пропуску на адміністративному кордоні в Херсонській області. Борис Бабін, будучи представником президента України в АРК, повідомляв про спроби підконтрольних Росії кримських чиновників передати морякам українські паспорти через адвокатів і дипломатів. Але цими документами ніхто так і не скористався.

Замість цього російська влада двічі намагалася обманом забрати моряків до Криму. Спочатку їх за невизнаними російськими паспортами намагалися ввезти на півострів російськими дипломатичними автомобілями через пункти пропуску «Гоптівка» Харківської області та «Чонгар» на Херсонщині. В обох випадках українські прикордонники не пропустили їх.

А через кілька днів після цього моряків відіслали до Мінська з київського аеропорту «Жуляни» за російськими документами, виданими в консульстві Росії в Харкові. Двом вдалося вилетіти завдяки зміненій транскрипції в прізвищах. Решту українські прикордонники ідентифікували й не випустили за межі України.

Після цього моряків забрали до посольства Росії в Києві, де вони провели кілька місяців.

Повернувся додому екіпаж «Норда» торік 30 жовтня. Моряки перетнули адмінкордон із півостровом через українську частину пункту пропуску. У Держприкордонслужбі України пояснили, що моряків пропустили на підставі рішення Приморського районного суду Маріуполя Донецької області, який визнав їх громадянами України.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що екіпаж судна «Норд» обміняли на затриманих у Криму моряків українських суден «ЯМК-0041» і «ЯОД 21-05».

Але українська влада це спростувала, нагадавши, що екіпаж «Норда» ніхто на материку не утримував.

Капітан в обмін на рибу?

Не можна виключати, що це ж рішення Приморського районного суду Маріуполя могло бути використане Володимиром Горбенком для повернення до Криму через три з половиною місяці після того, як документ допоміг іншим морякам «Норда». Так правдами та неправдами повернутися до Криму вдалося всьому екіпажу судна.

Без узгодження з уповноваженими особами України подія була б неможливою

Екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим, адвокат Борис Бабін впевнений, що «без узгодження з уповноваженими особами України подія була б неможливою». Він припускає, що у випадку з Горбенком мала місце «негласна домовленість між російською та українською владою, націлена перш за все на підписання нового спільного документа про вилов риби в Азовському морі». Раніше ця процедура була зірвана.

У СБУ версії виїзду Горбенка на півострів не коментують. «Не можу вам нічого сказати, тому що СБУ цим питанням (з'ясуванням обставин виїзду Володимира Горбенка до Криму ‒ ред.) не займається», ‒ повідомила Крим.Реалії речник відомства Олена Гітлянська.

Володимир Горбенко сказав російським ЗМІ, що готовий брати участь у судових засіданнях у своїй справі через відеозв'язок. У Прокуратурі АРК, у свою чергу, готові оголосити капітана «Норда» в розшук, якщо він не з'явиться до суду наприкінці березня.