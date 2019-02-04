Зниклого капітана судна «Норд» оголосили у розшук – МВС

Капітана кримського судна «Норд» Володимира Горбенка оголосили у розшук. Відповідна інформація розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «Розшук» від 4 лютого 2019 року.

Згідно з повідомленням, Горбенко зник безвісти у Мелітополі Запорізької області 26 січня 2019 року.

Про розшук чоловіка заявив управління Мелітопольського відділу поліції.

Капітан судна «Норд» Володимир Горбенко 1 лютого не з’явився на судове засідання до Оболонського райсуду Києва. За день до того його адвокати заявили про зникнення Горбенка. У прокуратурі Автономної Республіки Крим заявляли, що у разі неявки Горбенка до суду його можуть оголосити в розшук.

31 січня поліція Мелітополя Запорізької області відкрила кримінальне провадження через зникнення Горбенка.

У березні минулого року Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, український суд заарештував судно.

У квітні капітана судна Володимира Горбенка рішенням суду заарештували, втім незабаром за нього внесли заставу та звільнили з-під арешту. Горбенку інкримінували незаконний рибний промисел і порушенні порядку в’їзду і виїзду з анексованого Криму.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.