Поліція відкрила кримінальне провадження через зникнення капітана судна «Норд»

Поліція Мелітополя Запорізької області відкрила кримінальне провадження через зникненням капітана російського судна «Норд» Володимира Горбенка. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла прес-секретар ГУ Нацполіціі в Запорізькій області Катерина Людвік.

За її даними, кримінальне провадження відкрили за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією «безвісти зниклий». Спікер Нацполіціі уточнила, що кримінальне провадження відкрили за заявою брата Володимира Горбенка.

Адвокат Горбенка Олександр Руденко розповів російським ЗМІ, що відкриття виробництва є процедурним моментом, оскільки через зникнення людини «реєструється кримінальне провадження по особливо тяжкому злочину, щоб можна було здійснювати відповідні оперативно-розшукові заходи».

Адвокат стверджує, що місце перебування Горбенко ні адвокатам, ні поліції не відомо.

Заступник прокурора Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний напередодні заявив, що у разі неявки Горбенка 1 лютого на засідання Оболонського районного суду Києва його можуть оголосити в розшук.

Капітан кримського судна «Норд» Володимир Горбенко, обвинувачений українським слідством у незаконному рибному промислі та порушенні порядку в'їзду і виїзду з анексованого Криму, зник. Місце його перебування невідоме від суботи, 26 січня.

25 березня 2018 року Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.

6 квітня того ж року Херсонський міський суд взяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу, 10 квітня звільнили з-під арешту.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.