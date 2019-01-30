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30 Січень 2019, Київ 15:34
Новини | Події

Поліція відкрила кримінальне провадження через зникнення капітана судна «Норд»

Через зникнення Горбенка поліція відкрила кримінальне провадження

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Поліція Мелітополя Запорізької області відкрила кримінальне провадження через зникненням капітана російського судна «Норд» Володимира Горбенка. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла прес-секретар ГУ Нацполіціі в Запорізькій області Катерина Людвік.

За її даними, кримінальне провадження відкрили за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією «безвісти зниклий». Спікер Нацполіціі уточнила, що кримінальне провадження відкрили за заявою брата Володимира Горбенка.

Адвокат Горбенка Олександр Руденко розповів російським ЗМІ, що відкриття виробництва є процедурним моментом, оскільки через зникнення людини «реєструється кримінальне провадження по особливо тяжкому злочину, щоб можна було здійснювати відповідні оперативно-розшукові заходи».

Адвокат стверджує, що місце перебування Горбенко ні адвокатам, ні поліції не відомо.

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Заступник прокурора Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний напередодні заявив, що у разі неявки Горбенка 1 лютого на засідання Оболонського районного суду Києва його можуть оголосити в розшук.

Капітан кримського судна «Норд» Володимир Горбенко, обвинувачений українським слідством у незаконному рибному промислі та порушенні порядку в'їзду і виїзду з анексованого Криму, зник. Місце його перебування невідоме від суботи, 26 січня.

25 березня 2018 року Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.

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6 квітня того ж року Херсонський міський суд взяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу, 10 квітня звільнили з-під арешту.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

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