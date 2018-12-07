Суд переніс розгляд справи капітана «Норду» на прохання захисту

Оболонський районний суд Києва 7 грудня переніс засідання у справі капітана судна «Норд» Володимира Горбенка, якого звинувачують у незаконному рибному промислі та порушенні порядку в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Адвокат Горбенка Олександр Руденко заявив клопотання, що сторона захисту не встигла ознайомитися з матеріалами справи і попросила перенести засідання. За його словами, сторона обвинувачення не дала можливість отримати матеріали, зокрема, обвинувальний акт.

При цьому представник Прокуратури АРК, заявив, що сторона обвинувачення намагалася дати доступ до матеріалів справи, але адвокати так цього і не зробили.

Суддя Сергій Радіонов задовольнив клопотання захисту і переніс засідання на 12 грудня на 17:00.

Оболонський райсуд Києва 23 листопада переніс засідання у справі капітана судна «Норд» Володимира Горбенко в зв'язку з тим, що обвинувачений і його адвокат не з'явилися на судове засідання.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.

6 квітня Херсонський міський суд взяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу, 10 квітня звільнили з-під арешту.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.