В Україні зник капітан судна «Норд», СБУ заявляє про непричетність

Капітан кримського судна «Норд» Володимир Горбенко, обвинувачений українським слідством у незаконному рибному промислі та порушенні порядку в'їзду і виїзду з анексованого Криму, зник. Про це повідомляють українські та російські ЗМІ з посиланням на адвокатів.

«Ми втратили з ним зв'язок. Починаючи з суботи (26 січня – ред.) до сьогоднішнього дня ми не можемо з ним зв'язатися, навіть через родичів. Ми дуже переймаємося з цього приводу, оскільки на 1 лютого у нас призначена судове засідання з його участю», – цитує проект Радіо Свобода Крим.Реалії адвоката Максима Могильницького.

Сторона захисту припускає причетність українських спецслужб до зникнення Горбенка. За словами адвоката, зникнення може бути пов'язане з українськими спецслужбами.

«Одного разу такий випадок уже був. Коли тільки затримали судно, Горбенко фактично був викрадений і переправлений до Херсона. Там із ним фактично добу працювали співробітники СБУ», – додав він.

У Службі безпеки України спростовують причетність до зникнення Володимира Горбенка. Про це 28 січня Крим.Реаліі повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

«Питанням зникнення громадян займається поліція, а не Служба безпеки. У мене такої інформації (про причетність СБУ – ред.) немає», – сказала Гітлянська.

25 березня 2018 року Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.

6 квітня того ж року Херсонський міський суд взяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу, 10 квітня звільнили з-під арешту.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.