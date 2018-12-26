Торги з продажу арештованого керченського судна «Норд» знову не відбулися

Торги з продажу арештованого керченського судна «Норд» не відбулися. Про це йдеться в повідомленні українського держпідприємства «Система електронних торгів арештованим майном» (СЕТАМ).

За даними відомства, заявку на участь в аукціоні подав один учасник, але вона була відхилена через несплату гарантійного внеску.

Стартова ціна судна складала 1 468 473 гривень.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.