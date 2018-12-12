У Києві знову перенесли засідання суду у справі капітана судна «Норд»

В Оболонському районному суді Києва 12 грудня втретє скасували підготовче засідання у справі капітана судна «Норд» Володимира Горбенка, якого звинувачують у незаконному рибному промислі й порушенні порядку в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Причиною скасування стало те, що суддя Сергій Родіонов перебуває у нарадчій кімнаті в іншій кримінальній справі до завтрашнього дня. Це означає, що він займається підготовкою процесуального документа і, відповідно до українського законодавства, не може брати участь в інших засіданнях.

На суд 12 грудня з’явилися сам Горбенко, два його адвокати і прокурор, який представляє сторону обвинувачення. На засіданні суд повинен був вирішити, чи призначати дату оголошення обвинувального акту. До цього засідання вже двічі переносилося: 23 листопада і 7 грудня. Нова дата засідання ще не призначена.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.

6 квітня Херсонський міський суд взяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу, 10 квітня звільнили з-під арешту.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.