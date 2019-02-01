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01 Лютий 2019, Київ 12:35
Новини | Події

Капітан «Норду» не з’явився на засідання Оболонського суду

Володимир Горбенко (на фото) не прийшов до суду

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Капітан судна «Норд» Володимир Горбенко, адвокати якого напередодні заявили про його зникнення, не з’явився 1 лютого на судове засідання до Оболонського районного суду Києва.

Як повідомляє із зали суду кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, на засідання прийшов лише адвокат Олександр Руденко та представник обвинувачення з прокуратури Автономної Республіки Крим.

Заступник прокурора Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний 30 січня заявив, що у разі неявки Горбенка 1 лютого на засідання Оболонського районного суду Києва його можуть оголосити в розшук.

31 січня Поліція Мелітополя Запорізької області відкрила кримінальне провадження через зникнення Горбенка.

Капітан кримського судна «Норд» Володимир Горбенко, обвинувачений українським слідством у незаконному рибному промислі та порушенні порядку в'їзду і виїзду з анексованого Криму, зник. Місце його перебування невідоме від суботи, 26 січня.

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25 березня 2018 року Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.

6 квітня того ж року Херсонський міський суд взяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу, 10 квітня звільнили з-під арешту.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

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