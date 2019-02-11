Зниклий капітан «Норда» знайшовся в окупованому Криму

Капітан кримського судна «Норд» Володимир Горбенко, якого оголосили в розшук на материковій частині України, повернувся в анексований Росією Крим. Відеозапис інтерв'ю опублікував сайт російської газети «Комсомольська правда», повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Горбенка, у нього «не було жодних обмежень на повернення додому». Він стверджує, що «перетнув кордон за паспортом Росії». При цьому капітан не називає пункт пропуску, через який виїхав із контрольованої урядом України території.

Правоохоронні органи України, прокуратура Автономної Республіки Крим поки не коментували заяву Горбенка про повернення до Криму.

Капітана кримського судна «Норд» Володимира Горбенка оголосили у розшук. Відповідна інформація була розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «Розшук» від 4 лютого 2019 року.

Згідно з повідомленням, Горбенко зник безвісти у Мелітополі Запорізької області 26 січня 2019 року.

Про розшук чоловіка заявив управління Мелітопольського відділу поліції.

Капітан судна «Норд» Володимир Горбенко 1 лютого не з’явився на судове засідання до Оболонського райсуду Києва. За день до того його адвокати заявили про зникнення Горбенка. У прокуратурі Автономної Республіки Крим заявляли, що у разі неявки Горбенка до суду його можуть оголосити в розшук.

31 січня поліція Мелітополя Запорізької області відкрила кримінальне провадження через зникнення Горбенка.

У березні минулого року Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, український суд заарештував судно.

У квітні капітана судна Володимира Горбенка рішенням суду заарештували, втім незабаром за нього внесли заставу та звільнили з-під арешту. Горбенку інкримінували незаконний рибний промисел і порушенні порядку в’їзду і виїзду з анексованого Криму.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.