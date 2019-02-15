Американський законопроект по санкціях щодо Росії має 124 сторінки – Порошенко

Американський законопроект, який серед іншого має покарати Росію і за агресію проти України, складається зі 124 сторінок. Про це за підсумками зустрічі в Мюнхені з головою комітету Сенату США із закордонних справ Джеймсом Рішем заявив президент України Петро Порошенко.

«Це буде підвищена ціна, яку Росія має і мусить заплатити за акт агресії проти України», – передає слова президента офіційний сайт голови української держави.

«Пан Ріш – один зі співавторів проекту рішення щодо запровадження санкцій проти Росії, в тому числі і в зв’язку з актом агресії проти українських кораблів у нейтральних водах Чорного моря», – зазначив Петро Порошенко.

Український президент також анонсував зустріч із віце-президентом США Майком Пенсом, заплановану на 16 лютого.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.

Від сьогодні і впродовж вихідних у Мюнхені проходитиме Мюнхенська безпекова конференція. Лідери держав і організацій обговорюватимуть питання, як зміцнити світову безпеку в умовах збройних конфліктів, в тому числі – в Україні.

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