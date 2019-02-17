Клімкін повідомив, на яку відповідь ЄС на дії Росії очікує Київ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, на яку відповідь Європейського союзу на дії Росії очікує Київ. Як написав він у фейсбуці напередодні своєї зустрічі з міністрами закордонних справ країн Євросоюзу, відповідь має бути подвійного характеру.

На думку Клімкіна, відповідь Європи має бути тверда – санкції, протидія російському проектові газопроводу «Північний потік-2» в обхід України і звільнення українських військовополонених моряків, – «і в той же час «м’яка» – допомога українському Півдню та Донбасу, який страждає від російської агресії».

Але відповідь ЄС мала б бути однаково відчутна для Росії, заявив Клімкін і додав: «Над цим і будемо працювати».

За його словами, всі в ЄС чудово розуміють, що, вчинивши відкриту агресію проти українських кораблів у Чорному морі і захопивши українських моряків, Росія «вкотре показала, що ні перед чим не зупиниться, якщо на кону стоятимуть її економічні або політичні інтереси». «Якщо сама не зупиниться, то її потрібно зупинити, – наголосив Клімкін.

«Сподіваюся, нещодавні візити міністрів із Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Данії, Чехії до Маріуполя дали моїм колегам із ЄС яскраву картину того, наскільки маніакально Росія намагається знекровити Приазов’я. Дуже легко уявити, що може відбутися в Балтійському регіоні, якщо Кремль раптом вирішить захистити свій «Nord Stream 2», – заявив український міністр.

За повідомленням МЗС України, 18 лютого в рамках робочого візиту до Брюсселя Павло Клімкін візьме участь у неформальній міністерській зустрічі у форматі «Друзі України в ЄС + Україна», яка відбудеться за ініціативою міністра закордонних справ Данії Андерса Самуельсена. Ця зустріч відбудеться перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах 18 лютого, на якому буде обговорена ситуація в Україні.

«Метою неформального засідання «Друзі України в ЄС + Україна» є підготовка до змістовної дискусії щодо України під час засідання Ради ЄС, спрямованої на консолідацію міжнародної підтримки у контексті посилення санкційного тиску на Росію з метою звільнення українських моряків та політв’язнів, відновлення вільного судноплавства в акваторії Азовського моря та припинення російської військової агресії проти України. Міністри також обговорять питання надання підтримки Приазов’ю, досягнутий Україною прогрес у реалізації ключових реформ та спільні зусилля для захисту цілісності виборчих процесів в ЄС та Україні у 2019 році», – повідомили в українському міністерстві.

Попередніми днями голова МЗС України взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції, а перед тим у міністерській конференції з питань безпеки на Близькому Сході у Варшаві. В перебігу його зустрічей і виступів на обох заходах Клімкін закликав до тісної співпраці для протидії викликам і гібридним загрозам, які створює Росія для демократичного світу, і обговорював можливості посилити обмежувальні заходи щодо Росії через її дії проти України.