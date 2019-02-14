На форумі у Варшаві Клімкін закликав протидіяти кіберзагрозам Росії

До тісної співпраці для протидії викликам і гібридним загрозам, які створює Росія для демократичного світу, закликав 14 лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Як повідомляє сайт МЗС України, про це Клімкін заявив, виступаючи на міністерській конференції з питань безпеки на Близькому Сході, що відбулася 13–14 лютого у Варшаві.

На цьому ж форумі в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода держсекретар США Майк Помпео заявив, що міжнародна коаліція, яка протистоїть створюваним Іраном небезпекам, є міцною. Відповідаючи на запитання на полях форуму у Варшаві, він наголосив, що коаліцію, яка чинить тиск на Іран, було створено для встановлення миру та стабільності на Близькому Сході.

Польща і США виступили співорганізаторами конференції, в якій взяли участь президент Польщі Анджей Дуда, віце-президент США Майкл Пенс, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, керівники зовнішньополітичних відомств близько 30 держав світу, в тому числі і український міністр Павло Клімкін.