Коаліція проти Ірану міцна – держсекретар США Помпео

Міжнародна коаліція, яка протистоїть створюваним Іраном небезпекам, є міцною, заявив 14 лютого в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода держсекретар США Майк Помпео.

Відповідаючи на запитання на полях форуму у Варшаві, він наголосив, що коаліцію, яка чинить тиск на Іран, було створено для встановлення миру та стабільності на Близькому Сході.

«Коли ти говориш про «Хезболлу» (ліванське проіранське угруповання – ред.), ти маєш говорити про Іран, коли йдеться про бойовиків у Ємені, знову доводиться говорити про Іран, тож Іран звичайно був однією з тем (форуму у Варшаві – ред.). Та я запевняю, що коаліція міцна. Жодна людина, жодна країна не заперечила, що загроза з боку Ірану реальна. Ми працюємо над цим», – відзначив Майк Помпео.

Міністерська конференції з питань безпеки на Близькому Сході відбулася 13– 14 лютого у Варшаві.

Польща і США виступили співорганізаторами конференції, в якій взяли участь президент Польщі Анджей Дуда, віце-президент США Майкл Пенс, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, керівники зовнішньополітичних відомств близько 30 держав світу, в тому числі і український міністр Павло Клімкін.