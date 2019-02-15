Держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю Радіо Фарда – іранській службі Радіо Свобода – зауважив, що сподівається на те, що колись Іран не буде такою «радикальною» країною, яка представляє загрозу, як зараз. Але водночас наголосив, що зміна політичного курсу Ірану повинна відбутися зсередини, а не внаслідок зовнішніх впливів. І висловив упевненість, що не всім жителям Ірану подобається курс, який проводить нинішня влада, оскільки її дії «створюють реальні труднощі жителям країни».