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15 Лютий 2019, Київ 15:55
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Помпео: вірю в силу іранського народу – відео

Помпео: вірю в силу іранського народу – відео
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Держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю Радіо Фарда – іранській службі Радіо Свобода – зауважив, що сподівається на те, що колись Іран не буде такою «радикальною» країною, яка представляє загрозу, як зараз. Але водночас наголосив, що зміна політичного курсу Ірану повинна відбутися зсередини, а не внаслідок зовнішніх впливів. І висловив упевненість, що не всім жителям Ірану подобається курс, який проводить нинішня влада, оскільки її дії «створюють реальні труднощі жителям країни».

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