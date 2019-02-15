Держсекретар США в інтерв'ю Радіо Свобода: «США не мають стосунку до теракту в Ірані»

Держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю Радіо Фарда – іранській службі Радіо Свобода – категорично відкинув причетність США та Ізраїлю до теракту в Ірані, в результаті якого ввечері 13 лютого загинули понад 40 осіб, в тому числі військові «Корпусу вартових Ісламської революції» – елітного підрозділу іранської армії, Революційної гвардії.

Теракт стався біля військової бази в місті Чабахар в провінції Систан і Белуджистан на південному сході Ірану. За даними влади, на автобус, в якому їхали бійці «Аль-Кудс», військові «Корпусу вартових Ісламської революції», напав терорист-смертник. Загинули понад 20 військових, а також мирні жителі, ще 20 осіб були поранені.

Голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф у Twitter заявив, що теракт в Ірані «не випадково» стався у день міжнародної конференції щодо Близького Сходу, яка проходить у Варшаві за участю 60 країн, в тому числі Ізраїлю, США та багатьох арабських держав. Помпео також бере в ній участь.

В інтерв'ю Радіо Свобода Помпео підкреслив, що «США не мають до цього (теракту) ніякого стосунку».

«Я скажу так: представники багатьох країн, в тому числі європейських, зустрічаються із Заріфом. Він позиціонує себе «помірним». Але помірний політик не буде звинувачувати ізраїльтян і американців у вбивстві – це не помірна політика. Я думаю, що це показує, що Заріф і Хасан Роугані (президент Ірану – ред.) – такі ж радикали, як і інші іранські лідери».

Він також зауважив, що сподівається на те, що колись Іран не буде такою «радикальною» країною, яка представляє загрозу, як зараз. Але водночас наголосив, що зміна політичного курсу Ірану повинна відбутися зсередини, а не внаслідок зовнішніх впливів. І висловив упевненість, що не всім жителям Ірану подобається курс, який проводить нинішня влада, оскільки її дії «створюють реальні труднощі жителям країни».

«Коаліція єдина і дійшла висновку, що загроза від Ірану реальна, – підкреслив Помпео. – Причому таку думку висловили всі країни, незалежно від регіону».

«Як потрібно реагувати на цю загрозу – думки різняться. Але ми продовжуємо вважати, що ця поведінка Ірану як країни має бути змінена за допомогою самих жителів Ірану. І голоси жителів Ірану повинні бути почуті, – підкреслив держсекретар. – Вони (іранці) зроблять так, що їхній голос буде почутий, і вони відстоять свою владу, свої права. Іранці – розумний народ, це талановитий народ з давньою і багатою історією. Вони здатні керувати своєю власною країною. І коли це станеться – весь Близький Схід, навіть весь світ стане більш безпечним».

«Ми робимо все, що в наших силах, щоб підтримувати цих людей всередині Ірану. Щоб вони рано чи пізно отримали можливість жити так, як вони завжди хотіли жити. Таким життям, яке не становить загрози і небезпеки для інших жителів Близького Сходу та інших країн світу», – зауважив Помпео.