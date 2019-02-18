«Для України є важливою увага з боку українців і з боку Європейського союзу, щоб реформи тривали, і, звісно, наша стійка підтримка територіальної цілісності та суверенітету України», – заявила голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні у понеділок. Зранку 18 лютого в Брюсселі перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах відбулася неформальна міністерська зустріч у форматі «Друзі України в ЄС + Україна». У ній взяв участь голова українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін. На зустрічі йшлося про ситуацію в Україні, яка є основною темою нинішнього засідання Ради ЄС, консолідацію міжнародної підтримки через посилення санкцій щодо Росії, звільнення українських моряків та політв’язнів, відновлення вільного судноплавства в акваторії Азовського моря та припинення російської військової агресії проти України.