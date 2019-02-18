Радіо Свобода Daily: ЄС оголосить санкції проти Росії за захоплення моряків України

Розпочинаємо огляд з коротких новин:

Європейський союз 18 лютого офіційно оголосить про нові санкції проти Росії за захоплення у Керченській протоці українських моряків, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він нагадав, що також очікується відповідь США.

В уряді заявили, що з 1 березня пенсії зростуть на 17–20%.

Визначилися учасники фіналу українського відбору «Євробачення-2019».

Фільм ізраїльського режисера отримав «Золотого ведмедя» Берлінале.

У Запоріжжі затримали групу осіб при спробі підпалу храму УПЦ (МП).

Інтерв’ю з Маркаровою

У боргове дно Україну затягнули неефективні політики минулого, а не співпраця з МВФ. Це стверджувала Радіо Свобода міністр фінансів України Оксана Маркарова. За її словами, дешеві довгострокові кошти, які і МВФ дає, і можна завдяки цій співпраці отримати такі ж і від інших міжнародних організацій – можливість вибратися з боргів. Усі держави, які розвивали власну економіку, експорт, залучали інвестиції, отримали завдяки МВФ шанс. Наприклад – сусідня Польща, констатувала Маркарова. Вона оцінила, скільки часу знадобиться Україні, щоб економічно наздогнати Польщу. При цьому Радіо Свобода поцікавилося в міністра, чи є зараз Україна найбіднішою державою Європи і як узагалі можна провести реформи в умовах війни, що триває роками, а також панування олігархів? Відповіді на ці запитання в екслюзивному інтерв'ю.

Витівки кандидатів

Відкритість штабістів здатна нашкодити кандидатові у президенти? Законна діяльність може бути нечесною? Коли жертва спроможна отримати зиск від переслідування? Чи бувають добрі вчинки зі злим наміром? Як відсутність креативу дає електоральні переваги? Такі парадоксальні запитання виникають протягом чергового тижня спостереження за президентською кампанією. Читайте про витівки кандидатів у президенти та їхніх штабів у традиційній щотижневій підбірці.

Історія Анатолія Вознюка

«Нехай же розбійник кривавий, кат Сталін запише собі: здобуде ганебної слави він тільки в петлі на вербі. За цю ми відплатим могилу, наш вірний товариш і брат, розчав більшовицькую силу, живою не пустим назад». 20 серпня 1947 року вірш із такими рядками вдома у 14-річного Анатолія Вознюка вилучили оперативники Рівненського відділення КДБ Бершанський і Фадін, які прийшли до нього з обшуком. Серед предметів, які того дня забрали у хлопця, були також учбова граната, «націоналістичні» гроші, книга «Мала історія України», навчальний конспект про гвинтівку, а ще червоноармійська книжка на ім’я Василя Ревута та підсýмок для патронів. Усе це лягло в основу звинувачення юнака, якому закидали антирадянську пропаганду та агітацію. Йому було лише 14, коли радянський «суд» відправив його до ГУЛАГу за зберігання «націоналістичної» літератури та «контрреволюційних» пісень. Історію Вознюка читайте в матеріалі.

Фільм «Крути 1918»

Прем’єра художнього фільму «Крути 1918» стала важливою подією для українського історичного кіно. Адже досі про події початку 1918 року в Україні був лише один фільм – «Арсенал» Олександра Довженка. У ньому доленосні для українців події були показані в радянсько-комуністичному контексті. Тепер з’явилася інша інтерпретація. Про фільм «Крути 1918» та його історичність Радіо Свобода спілкувалося з істориком Віталієм Скальським, із яким ми говорили про бій під Крутами, а також зі студенткою-істориком Олександрою Оберенко. Ми також зібрали найяскравіші рецензії на фільм «Крути 1918» користувачів соціальних мереж.

Натхненного вам тижня!

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