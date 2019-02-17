У Запоріжжі затримали групу осіб при спробі підпалу храму УПЦ (МП) – СБУ

У Запоріжжі затримали трьох осіб – двох виконавців та організатора – при спробі підпалити храм УПЦ (МП) у Дніпровському районі міста 16 лютого. Інформацію щодо інциденту кореспондентові Радіо Свобода в Запоріжжі підтвердили у Службі безпеки України. Інші деталі у відомстві обіцяють повідомити в понеділок, 18 лютого, під час спеціального брифінгу голови СБУ в Києві.

Наразі відкрите провадження за 258 статтею Кримінального кодексу України – терористичний акт. Правоохоронці перевіряють імовірну причетність затриманих осіб до інших схожих випадків у регіоні.

У лютому поліція в Запоріжжі розпочала провадження щодо двох випадків пошкодження фасадів храмів УПЦ (МП) – у Шевченківському районі і у Вознесенівському районі міста, – коли на стінах церков невідомі зробили написи у вигляді нацистської символіки.

Раніше СБУ повідомляла про те, що спецслужби Росії шукають людей, готових за гроші підпалювати храми Української православної церкви (Московського патріархату).

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