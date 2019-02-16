В уряді заявили, що з 1 березня пенсії зростуть на 17-20%

Внаслідок осучаснення пенсій їх розмір з 1 березня цього року зросте на 17-20%. Про це в ефірі «5 каналу» розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

За словами Розенка, з цього року пенсії будуть перераховувати щорічно в автоматичному режимі.

«Це одна з найголовніших позицій реформи, яку було запроваджено. Тепер, незважаючи ні на що, у березні місяці, щороку 1 березня, буде проводитися осучаснення пенсійних виплат. Це вперше за останні 5-7 років ми прийшли до такого процесу, коли можемо гарантувати осучаснення пенсій всім категоріям громадян», – зазначив Розенко.

Член уряду заявив, що в Україні протягом багатьох років взагалі не перераховували пенсій.

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«Останнє осучаснення відбулося у жовтні 2017 року. Але треба згадати, що до цього моменту 7 років не було жодного перерахунку і осучаснення пенсій», – наголосив віце-прем’єр-міністр, додавши, що у бюджеті достатньо коштів для перерахунку пенсійних виплат.

В грудні минулого року Розенко заявив, що з січня 2019 року дві категорії пенсіонерів отримають виплати в збільшеному обсязі. У перший день нового року зроблений черговий перерахунок пенсій для військовослужбовців. Також розмір пенсії з 1 січня зріс для тих осіб, які мають великий трудовий стаж.