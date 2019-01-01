Дві категорії пенсіонерів з 1 січня отримують підвищені пенсії

З 1 січня 2019 року дві категорії пенсіонерів отримують виплати в збільшеному обсязі, повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наприкінці 2018 року.

У перший день нового року зроблений черговий перерахунок пенсій для військовослужбовців. Також розмір пенсії з 1 січня зросте для тих осіб, які мають великий трудовий стаж.

«Стартує нова пенсійна програма перерахунку пенсій, яка стосуватиметься осіб, яким виповнилося 65 років і вони мають трудовий стаж 35 років – для чоловіків, 30 років – для жінок. Це приблизно два мільйони пенсіонерів», – сказав він.

Розенко також нагадав, що підвищення пенсій для інших пенсіонерів відбудеться з 1 березня 2019 року. «Найбільший перерахунок пенсій, який стосуватиметься близько 11 мільйонів громадян, буде зроблений з 1 березня наступного року. Це буде осучаснення пенсій за новими розмірами заробітних плат», – розповів віце-прем’єр-міністр.

За словами Розенка, розмір підвищення пенсій становитиме від 15% до 40%.

Раніше в грудні «Укрпошта» заявила, що домовилася з Пенсійним фондом про доставку пенсій у 2019 році. «Укрпошта» продовжить виплачувати пенсії у 2019 році та доставляти їх, як і раніше, в усі населені пункти країни: як у великі міста, так і в найменші та найвіддаленіші села», – заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

26 жовтня генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявляв, що «Укрпошта» вимушена буде відмовитися доставляти пенсії з 1 січня 2019 року, якщо Пенсійний фонд не сплачуватиме послугу за економічно обґрунтованими тарифами.

У листопаді Верховна Рада підтримала державний бюджет, у якому «Укрпошті» надали 500 мільйонів гривень, щоб компенсувати доставку пенсій.