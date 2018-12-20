«Укрпошта» заявляє, що домовилася з Пенсійним фондом про доставку пенсій у 2019 році.

Філії «Укрпошти» в усіх областях України провели переговори та підписали відповідні протоколи з регіональними управліннями Пенсійного фонду. «Укрпошта» зазначила, що найближчим часом очікує, що в усіх регіонах України будуть укладені угоди з Пенсійним фондом.

«Укрпошта» продовжить виплачувати пенсії у 2019 році та доставляти їх, як і раніше, в усі населені пункти країни: як у великі міста, так і в найменші та найвіддаленіші села», – заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

В «Укрпошті» додали, що з 17 грудня компанія офіційно припиняє «всі дії, пов’язані з оптимізацією сільської мережі». Також «буде проведена робота щодо працевлаштування на вакантні посади колишніх працівників у разі їх звернення».

Крім того, компанія планує відновити роботу понад 50 відділень зв’язку і запустити до кінця року 11 нових відділень.

26 жовтня генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявляв, що «Укрпошта» вимушена буде відмовитися доставляти пенсії з 1 січня 2019 року, якщо Пенсійний фонд не сплачуватиме послугу за економічно обґрунтованими тарифами.

У листопаді Верховна Рада підтримала державний бюджет, у якому «Укрпошті» надали 500 мільйонів гривень, щоб компенсувати доставку пенсій.

12 грудня президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та генеральним директором «Укрпошти» Ігорем Смілянським наказав забезпечити доставку пенсій, припинити звільнення листонош та зберегти відділення у сільській місцевості.