Мінімальна пенсія в Україні з 1 грудня зросте до півтори тисячі гривень – Розенко

Розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 грудня 2018 року зросте до 1497 гривень, повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Перерахунок буде здійснений усім пенсіонерам, чий розмір пенсій залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб», – цитує віце-прем’єра Урядовий портал.

З 1 січня 2019 року, за словами Розенка, відбудеться чергове підвищення пенсій військовим пенсіонерам. «Це понад півмільйона наших співгромадян», – вказав урядовець.

Він також нагадав, що 1 березня 2019 року відбудеться осучаснення пенсій для 10 мільйонів пенсіонерів. «Для понад 10 мільйонів громадян з 1 березня 2019 року відбудеться осучаснення пенсій. Виплати зростуть приблизно на 12–17%», – заявив Розенко.

Цього тижня президент України Петро Порошенко повідомив, що Верховна Рада підтримає надання «Укрпошті» 500 мільйонів гривень, щоб компенсувати доставку пенсій. 26 жовтня генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявляв, що очолюване ним підприємство вимушене буде відмовитися доставляти пенсії з 1 січня 2019 року, якщо Пенсійний фонд не сплачуватиме послугу за економічно обґрунтованими тарифами.