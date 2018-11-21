Порошенко: Рада підтримає надання «Укрпошті» 500 млн гривень, щоб компенсувати доставку пенсій

Верховна Рада підтримає надання «Укрпошті» 500 мільйонів гривень, щоб компенсувати доставку пенсій, повідомив президент України Петро Порошенко.

«Ці 500 мільйонів підуть на те, щоб захистити пенсіонерів – не підвищувати тарифи на доставку пенсій, не буде це робитись за рахунок коштів пенсіонерів, пенсії треба збільшувати і в той же час зберегти відділення «Укрпошти», – сказав Порошенко.

Президент додав, що керівництво «Укрпошти» пообіцяло йому не скорочувати кількість сільських відділень.

26 жовтня генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявляв, що очолюване ним підприємство вимушене буде відмовитися доставляти пенсії з 1 січня 2019 року, якщо Пенсійний фонд не сплачуватиме послугу за економічно обґрунтованими тарифами.

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