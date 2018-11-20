У держбюджеті на 2019 рік закладене фінансування доставки пенсій у села – Омелян

Уряд передбачив у проекті державного бюджету на наступний рік збільшення фінансування «Укрпошти». Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«В проекті бюджету 2019 закладаються 500 млн грн для Укрпошти, вперше за десятиліття. Ці гроші будуть спрямовані виключно для фінансування заробітної плати поштарів «останньої милі», – написав міністр у Facebook.

За його словами, додаткові кошти дозволять забезпечити безперебійну доставку пенсій та гарантують «збереження робочих місць та заробітної плати співробітникам «Укрпошти», які забезпечують присутність держави в найменших населених пунктах України».

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26 жовтня генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявляв, що очолюване ним підприємство вимушене буде відмовитися доставляти пенсії з 1 січня 2019 року, якщо Пенсійний фонд не сплачуватиме за послугу за економічно обгрунтованими тарифами. Така заява викликала різку реакцію Володимира Гройсмана, який звернувся до наглядової ради уряду з проханням надати оцінку діям керівництва «Укрпошти».