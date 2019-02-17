Фільм ізраїльського режисера отримав «Золотого ведмедя» Берлінале

Головний приз Берлінського кінофестивалю, «Золотий ведмідь», за рішенням журі на чолі з актрисою Жюльєт Бінош, дістався картині ізраїльського режисера Надава Лапіда «Синоніми».

Нагороду вручили ввечері 16 лютого в Берліні, де відбулася церемонія вручення премій 69-го міжнародного кінофестивалю.

Друга премія Берлінале, «Срібний ведмідь», дісталася драмі Франсуа Озона «Милістю Божою».

Нагороду як найкращий режисер отримала Ангела Шанелек за фільм «Я була вдома, але ...».

69-й Берлінський кінофестиваль тривав від 7 лютого. У конкурсі змагалися 16 фільмів.

У рамках 69-го Берлінського міжнародного кінофестивалю Berlinale 10 лютого відбулася світова прем’єра фільму «Містер Джонс» (інша назва «Гарет Джонс» – ред.) про Голодомор в Україні.

«Берлінале» – міжнародний кінофестиваль категорії А, який вважається одним із найпрестижніших і найбільш відвідуваних кінофестивалів світу. Він щорічно проходить у столиці Німеччини Берліні. Головна особливість фестивалю – увага до прогресивного та інтелектуального кіно на гостру соціальну тематику.