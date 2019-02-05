10 лютого на фестивалі Berlinale відбудеться світова прем’єра фільму про Голодомор в Україні

В рамках 69-го Берлінського міжнародного кінофестивалю Berlinale 10 лютого відбудеться світова прем’єра фільму «Містер Джонс» (інша назва «Гарет Джонс» – ред.) про Голодомор в Україні. Як повідомили у Держагенстві з питань кіно, історичний трилер Агнешки Голланд буде представлений у головній конкурсній програмі фестивалю.

«Для нашої країни надзвичайно важливо на поважних міжнародних форумах говорити і доносити правду про масштаби трагедії, описаної у фільмі», – розповів міністр культури Євген Нищук про фільм, що є спільною продукцією Польщі, Шотландії, Німеччини, Бельгії та України.

За даними Держкіно, також на Берлінському кінофестивалі двоє українських кінематографістів Аліна Горлова та Нікон Романченко візьмуть участь у щорічному форумі BerlinaleTalents.

7-15 лютого на Європейському кіноринку 69-го Berlinale працюватиме український національний стенд під слоганом #UkraineIsYourDestination, ключовим елементом айдентики якого стали мотиви робіт української художниці Марії Примаченко.

Триватиме 69-й Берлінський міжнародний кінофестиваль з 7 до 17 лютого.

«Берлінале» – міжнародний кінофестиваль категорії А, який вважається одним із найпрестижніших та найбільш відвідуваних кінофестивалів світу. Він щорічно проходить у столиці Німеччини Берліні. Головна особливість фестивалю – увага до прогресивного та інтелектуального кіно на гостру соціальну тематику.