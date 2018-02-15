Зірка «Війни і миру» та «МакМафії» зіграє у фільмі про Голодомор в Україні – ЗМІ

Британський актор, зірка серіалів «Війна і мир» та «МакМафія» зіграє у фільмі польського режисера Агнєшки Голланд «Гарет Джонс» про журналіста, який першим на Заході під власним іменем написав про Голодомор 1932-1933 років в Україні. Як повідомляє американський портал Variety, у стрічці роль відведено також Ванессі Кірбі, що зіграла принцесу Маргарет в перших двох сезонах «Корони».

Повідомляється, що Джеймс Нортон зіграє безпосередньо амбітного валлійського журналіста, який їде в Москву, щоб спробувати взяти інтерв’ю у диктатора Йосипа Сталіна. А Ванесса Кірбі буде в ролі репортера New York Times Ади Брукс, з якою виконавець ролі Джонса зустрінеться у Росії.

«Гарет Джонс» Агнєшки Голланд переміг на 10-му конкурсі кінопроектів Держкіно в категорії «Тематичні ігрові фільми» (до 85-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні). Фільм вже з 26 лютого почнуть знімати в Україні, Польщі та Великобританії. Прем’єра фільму запланована на 2019 рік.