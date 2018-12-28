Найочікуваніші українські фільми 2019 року

Найскандальніший, найдорожчий і наймасштабніший. Це все про українські фільмі, які вийдуть у наступному році. Чи виправдають вони очікування глядачів, та чи зростатимуть не тільки кількісно, але й якісно​? Радіо Свобода публікує свою версію найочікуваніших українських фільмів 2019 року.

«Стус»

Цей фільм ще не вийшов у прокат, але вже спровокував один із найгучніших скандалів в історії українського кіно.

Стрічка режисера Романа Бровка розповідатиме про останні дні життя однієї з центральних постатей української культури ‒ письменника та дисидента Василя Стуса, який за загадкових обставин помер у табірній в’язниці на Уралі.

Скандал вибухнув через те, що із фільму начебто прибрали сцени із Віктором Медведчуком, який був адвокатом Василя Стуса. Кума Володимира Путіна часто звинувачують у порушенні адвокатської етики у процесах над Стусом та іншими дисидентами. Сам Медведчук своєї провини не визнає.

​Після шквалу невдоволених реакцій, творці фільму вирішили дозняти сцени з Медведчуком. Режисер Бровко переконує, що «Стус» ‒ не пафосне кіно, а трилер.



Прем’єра ‒ 28 лютого 2019 року.

«Захар Беркут»

Три тисячі костюмів ручної роботи, сотні одиниць зброї, 250 артистів масових сцен, українські й іноземні актори, збудовані селища та грандіозні декорації гірської ущелини, вражаючі постановки сутичок – все це обіцяють показати у своєму фільмі творці фільму «Захар Беркут».

Історичний екшн режисера Ахтема Сеітаблаєва відзняли за однойменною повістю Івана Франка. Це історія про подвиг невеликої карпатської громади, що вступила в нерівний двобій з татаро-монгольськими завойовниками. Критики очікують на видовищний, динамічний фільм. А прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже назвав його наймасштабнішим кінопроектом за останні 40 років​.



Прем’єра ‒ 10 жовтня 2019 року.

«Номери»

Олег Сенцов повертається в кіно! За сценарієм його п'єси «Номери» невдовзі знімуть однойменний фільм-антиутопію. Хоча режисера Сенцова на знімальному майданчику не буде, адже його продовжують незаконно утримувати у російській в'язниці, фільм все одно створюватимуть за його розробками і наглядом. У листах з-за ґрат він вже описав основні деталі картини. Допомагатиме на місці співрежисер фільму Ахтем Сеітаблаєв.

​«Номери» ‒ історія про те, як люди стали номерами і почали підкорятися Першому номеру.



Всі зйомки відбуватимуться у павільйоні. Творці фільму обіцяють оригінальне поєднання кіно та театру. Декорації до фільму затвердив сам Сенцов.

Прем'єра ‒ весна 2019 року.

«Гарет Джонс»

Фільм відомої польської режисерки Агнешки Холланд розповідатиме про молодого валлійського журналіста Гарета Джонса, який одним із перших розповів світові правду про Голодомор.

У 1933 році, таємно обійшовши села на околиці Харкова, він побачив страшну картину голоду. Однак попри потужну радянську пропаганду статті Джонса назвали брехливими. А його головний опонент – британський журналіст Волтер Дюранті, який писав, що голоду в Україні немає, – отримав за свої репортажі Пулітцерівську премію ‒ найпрестижнішу в журналістиці.

«Цей фільм про смертельну небезпеку брехні», ‒ розповідає про свою стрічку в інтерв'ю Радіо Свобода Агнешка Холланд.

«Гарет Джонс» ‒ це спільна продукція Польщі, Шотландії, Німеччини, Бельгії та України.

За словами режисерки, фільм найімовірніше спершу покажуть на Берлінському фестивалі у лютому 2019 року. Дата української прем’єри поки невідома.

«Вулкан»

Цей фільм вже встиг отримати цілу низку престижних міжнародних нагород від Хорватії до Індії.

Дебютний художній фільм Романа Бондарчука, який запам’ятався блискучими документальними стрічками, – це багатошарова притча про життя людей українського Півдня.

За сюжетом, головний герой Лукас переживає кризу середнього віку. Він працює перекладачем в офісі ОБСЄ. Одного дня у складі місії він вирушає на адмінкордон з Кримом. Через дивні збіги Лукас залишається без колег, машини й документів. Він опиняється сам на сам з таємничим і хаотичним світом українського Півдня, в якому життя здається відірваним від будь-яких правил і законів.

Стрічка створена у копродукції України, Німеччини та Монако.

Прем’єра в лютому 2019 року.

«Сквот32»

Це один із небагатьох фільмів, який розповідає про життя сучасної української молоді.

​Одного дня дівчина-фотограф раптово потрапляє у старий київський будинок, де знаходиться сквот. Після цього її життя змінюється на завжди.

Фільм наповнений елементами хіп-хоп культури: реп, графіті, брейк, бітбокс.



Режисер-дебютант фільму ‒ Саша Лідаговський.

Прем'єра у 2019 році.

«КРУТИ 1918»

Ще один фільм про українську молодь, подвиг якої став національним міфом.

Історичний екшн, відзнятий за реальною історією бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року між силами УНР (серед яких були київські студенти й гімназисти) та більшовиками.



Бій під Крутами обріс багатьма міфами, з яких чимало популярні й донині. Чи будуть творці фільму їх підтримувати чи все ж дотримаються історичної правди ‒ невдовзі побачимо. Та режисер фільму Олексій Шапарєв стверджує, що його фільм насамперед про любов.

В цілому у картині задіяли близько 1000 акторів та 2000 одиниць зброї.

Прем'єра ‒ 7 лютого 2019 року.

«Черкаси»

Фільм заснований на реальних подіях. Воєнна драма розповідає про мужню оборону українськими моряками свого судна ‒ тральщика «Черкаси».

Екіпаж «Черкас» під час анексії Криму три тижні чинив опір російським військовим і був єдиним з 13 українських кораблів, хто не спустив українського прапору. В кінці березня корабель штурмом взяли два російські вертольоти Мі-35 та три швидкісні катери.

За словами режисера стрічки черкащанина Тимура Ященка, фільм розповідає історію звичайних людей, які у вирішальний час зрозуміли, у чому їхнє призначення, і що таке Батьківщина.

Прем’єра – найімовірніше у березні 2019 року.

«Гуцулка Ксеня»

1939 рік. У карпатське селище Ворохта прибувають емігранти з Америки, які колись тут жили, щоб знайти наречену для молодого Яро. Він отримає свій мільйонний спадок за умови, що одружиться зі свідомою українкою. До введення радянських військ на територію Західної України залишається два тижні.

За словами режисера стрічки Олени Дем’яненко, це не етнографічний фільм, а модернова мелодрама в стилі українського танго, який орієнтований на широку аудиторію.

У зйомках мюзиклу взяли участь фрік-кабаре «Dakh Daughters»

Прем’єра ‒ 7 березня 2019 року.

«Довбуш»

Це один з найдорожчих фільмів в історії українського кіно. Загальна вартість ‒ близько 87 мільйонів гривень, з яких 65 мільйонів виділила держава.

Автором ідеї, співавтором сценарію та режисером багатообіцяючої стрічки став Олесь Санін. Оператор картини Сергій Михальчук – володар «Срібного ведмедя» Берлінале.

«Довбуш» ‒ це фільм про Олексу Довбуша ‒‒ ватажка опришків ‒‒ народних повстанців в Карпатах та Галичині.

Про Довбуша писали і знімали безліч разів. Та Санін обіцяє зробити сучасний фільм, який буде комерційно успішним й цікавим практично всім.

Прем'єра ‒ осінь 2019 року.

«Тарас. Повернення»

Про життя та творчість Шевченка в Україні зняли чи не найбільше фільмів. В одних йому поміцніше натягали смушеву шапку, а в інших переодягали в модні кросівки. Творці нового фільму про поета також стверджують, що такого Шевченка глядачі ще не бачили.

Режисер Олександр Денисенко каже, що йому вдалося відзняти не байопік, а романтичний істерн.

В сюжеті фільму розповідь про останні три місяці заслання Тараса Шевченка у Казахстані.



Прем'єра – найімовірніше у березні 2019 року.