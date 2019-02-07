У столиці Німеччини стартує кінофестиваль «Берлінале»

У столиці Німеччини Берліні 7 лютого стартує 69-й міжнародний кінофестиваль «Берлінале». Як йдеться на сторінці заходу у Facebook, офіційна церемонія відкриття кінофоруму розпочнеться о 20:30 за Києвом.

За даними організаторів, на цьогорічному «Берлінале» глядачам покажуть понад 400 фільмів, 17 із яких увійшли до основної конкурсної програми і претендують на головні нагороди – «золотого» і «срібного ведмедя».

Відкриє фестиваль фільм датського режисера Лоне Шерфіґ «Доброта незнайомців» про зустріч в Нью-Йорку чотирьох людей зі складними життєвими історіями. В рамках фестивлю передбачені покази у кількох програмах-секціях, зокрема «Форум нового кіно», «Панорама», «Ретроспектива».

Обиратиме найкращі з-поміж представлених стрічок міжнародне журі, очолює яке відома французька акторка, володарка премії «Оскар» Жюльєт Бінош.

Триватиме Берлінський міжнародний кінофестиваль з 7 до 17 лютого. Урочиста церемонія вручення нагород «Берлінале» відбудеться ввечері 16 лютого в Палаці фестивалів на Потсдамській площі.

10 лютого в рамках 69-го Берлінського міжнародного кінофестивалю відбудеться світова прем’єра фільму Агнешки Голланд «Містер Джонс» (інша назва «Гарет Джонс» – ред.) про Голодомор в Україні. Фільм, , що є спільною продукцією Польщі, Шотландії, Німеччини, Бельгії та України, буде представлений у головній конкурсній програмі фестивалю.

«Берлінале» – міжнародний кінофестиваль категорії А, який вважається одним із найпрестижніших та найбільш відвідуваних кінофестивалів світу. Він щорічно проходить у столиці Німеччини Берліні. Головна особливість фестивалю – увага до прогресивного та інтелектуального кіно на гостру соціальну тематику.