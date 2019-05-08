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09 Травень 2019, Київ 01:36
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В Празі вшанували пам’ять загиблих від нацизму у ІІ Світовій війні – відео

В Празі вшанували пам’ять загиблих від нацизму у ІІ Світовій війні – відео
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Біля меморіалу воїнам 1-го Українського фронту, загиблим у роки ІІ Світової війни в боях за Прагу, відбулась акція вшанування пам’яті жертв нацизму. Захід був організований Посольством України в Чехії спільно з ветеранською організацією «Спілка чесько-словацьких легіонерів» та за підтримки Міністерства оборони України і Міністерства оборони Чехії. Акцію своєю присутністю підтримали представники органів державної влади та збройних сил Чехії, посли, керівники апаратів військових аташе та дипломати багатьох держав по обидві сторони Атлантики, а також представники української діаспори в Чехії. Особливими гостями на церемонії були чеські ветерани тієї війни, яких через поважний вік залишилось зовсім мало.

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