В Україні відзначають День пам'яті та примирення

В Україні 8 травня відзначають День пам’яті та примирення.

Саме в цей день у 1945 році набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини. Український Інститут національної пам’яті вважає, шо ця дата дає можливість оцінити внесок українського народу в перебіг і завершення Другої світової війни, підсумувати її масштабні спустошливі наслідки для України, а також винести життєво важливі уроки для нашої держави сьогодні.

Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 року із капітуляцією Японії. Як зазначає Інститут національної пам’яті, загальні втрати військових та цивільного населення складають від 50 до 85 мільйонів осіб.

Під час бойових дій та в полоні загинуло 3-4 мільйони військових і підпільників з України, понад 5 мільйонів цивільних загинуло через окупаційний терор та голод в тилу, до 5 мільйонів жителів були евакуйовані або примусово вивезені до Росії та Німеччини, значна частина з яких не повернулася. За оцінками Інституту національної пам’яті, загалом безповоротні втрати України (українців та інших народів) склали 8-10 мільйонів осіб.

У 2015 році президент Петро Порошенко підписав указ, яким запровадив 8 травня День пам’яті та примирення. 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.