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08 Травень 2019, Київ 10:12
Новини | Події

В Україні відзначають День пам'яті та примирення

Під час вшанування пам’яті загиблих в роки Другої світової війни в День пам'яті та примирення, у Львові, 8 травня 2016 року

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В Україні 8 травня відзначають День пам’яті та примирення.

Саме в цей день у 1945 році набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини. Український Інститут національної пам’яті вважає, шо ця дата дає можливість оцінити внесок українського народу в перебіг і завершення Другої світової війни, підсумувати її масштабні спустошливі наслідки для України, а також винести життєво важливі уроки для нашої держави сьогодні.

Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 року із капітуляцією Японії. Як зазначає Інститут національної пам’яті, загальні втрати військових та цивільного населення складають від 50 до 85 мільйонів осіб.

Ветерани Другої світової поряд із бійцями нинішньої війни з Росією відзначили День пам'яті та примирення, Запоріжжя, 8 травня 2017 року
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​День пам’яті. Ветерани Другої світової поряд із бійцями нинішньої війни з Росією

Під час бойових дій та в полоні загинуло 3-4 мільйони військових і підпільників з України, понад 5 мільйонів цивільних загинуло через окупаційний терор та голод в тилу, до 5 мільйонів жителів були евакуйовані або примусово вивезені до Росії та Німеччини, значна частина з яких не повернулася. За оцінками Інституту національної пам’яті, загалом безповоротні втрати України (українців та інших народів) склали 8-10 мільйонів осіб.

У 2015 році президент Петро Порошенко підписав указ, яким запровадив 8 травня День пам’яті та примирення. 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Українці і війна. Новий символ Перемоги (відеоролик)
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Українці і війна. Новий символ Перемоги (відеоролик)

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