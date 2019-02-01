США оголосили про вихід із ракетного договору через порушення Росії

Сполучені Штати Америки, як і попереджали, остаточно оголосили про свій вихід із важливого договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують.

Як заявив державний секретар США Майк Помпео, Вашингтон припинить виконувати свої зобов’язання за Договором про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності, відомим також за скороченням РСМД чи англійським INF, від 2 лютого.

За його словами, США також надішлють Росії офіційне повідомлення про те, що вийдуть із договору через шість місяців, як то передбачає сам договір.

«Росія роками без докорів сумління порушувала договір РСМД. І до сьогодні Росія продовжує істотно порушувати свої зобов’язання», – заявив Помпео.

Він наголосив, що США відкриті для переговорів із Росією про контроль за озброєннями, і додав, що президент Дональд Трамп хотів би такої домовленості, дотримання якої можна перевірити і виконання якої можна домогтися.

За словами держсекретаря, США вже майже шість років вдавалися до надзвичайних зусиль із метою врятувати угоду, і це питання обговорювали на всіх рівнях, аж до найвищого, понад 30 разів.

Через лічені хвилини після його виступу в НАТО заявили, що повністю підтримують рішення США.

Вашингтон уже давно попередив, що вийде з договору, якщо Москва не повернеться до його виконання, і дав на це час до початку лютого. Єдиним шляхом для Москви, щоб повернутися до виконання договору, у Вашингтоні називали знищення всіх російських ракет, які порушують договір, їхніх пускових установок і іншого обладнання, щоб це можна було перевірити.

Росія, зі свого боку, не визнає, що порушує договір, і стверджує, що США не надають «доказів» її порушень.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.

Після кількох років безрезультатних переговорів 2017 року США різко посилили ці звинувачення: Вашингтон публічно назвав ракету-порушник, відому за західним позначенням SSC-8 чи російським 9М729, і наголосив, що Росія перейшла від її випробувань до початку постановки на бойове чергування.

Наприкінці 2018 року США надали своїм союзникам, зокрема в НАТО, детальну таємну розвідувальну інформацію, яка підтверджувала їхні слова.

Тим часом, як заявили західні посадовці, що їх 31 січня процитував американський щоденник The Wall Street Journal, Росія вже має на бойовому чергуванні чотири дивізіони з крилатими ракетами 9М729 із досяжністю понад 500 кілометрів, порівняно з трьома дивізіонами кілька місяців тому.