США почнуть вихід із ракетного договору на початку лютого – Держдепартамент

Сполучені Штати Америки почнуть вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої далекосяжності (INF) 2 лютого, повідомила заступник державного секретаря США з контролю за озброєннями та міжнародної безпеки Андреа Томпсон у штаб-квартирі НАТО в столиці Бельгії Брюсселі.

«Ми не змогли учора вийти на новий рівень з Росією», – сказала Томпсон, коментуючи зустріч із представниками МЗС Росії 15 січня в швейцарській Женеві.

За її словами, США не бачать «знаків», що Росія піде на угоду з Вашингтоном.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, зі свого боку, заявляв, що Сполучені Штати не розглянули належним чином пропозицій Москви, щоб зберегти договір і запобігти новій гонці озброєнь у Європі.

Сполучені Штати переконували, що вийдуть із договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди впродовж 60 днів. Державний секретар США Майк Помпео оголосив про це рішення 4 грудня 2018 року після того, як учасники саміту НАТО в Брюсселі підтримали звинувачення США на адресу Москви у порушенні положень договору, укладеного у 1987 році.

Росія, зі свого боку, заявляє про відсутність доказів порушень нею положень договору.

Члени НАТО вважають, що Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, порушуючи ракетний договір.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, із дальністю дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів.