НАТО, Росія і майже «мертвий» ракетний договір. Нова гонка озброєнь?

Брюссель – Намагання «Ради НАТО-Росія» зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої й малої досяжності, про вихід із якого через порушення Росії оголосили США, не увінчалися жодним успіхом. Про це у п’ятницю повідомив керівник Альянсу Єнс Столтенберґ. Що це означає? Як порушення угоди пояснює Росія? Яку небезпеку несе скасування ракетного договору?

«Договір, який є вирішальним для євроатлантичної безпеки, опинився на межі зриву і, на жаль, ми не бачимо жодних ознак прориву. Всі країни-союзниці згодні з тим, що Росія своїми новими ракетами порушує Договір про ліквідацію ракет середньої й малої досяжності. Однак, на зустрічі не було жодного прогресу, бо Росія не проявила волі до зміни своєї позиції», – заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

Однак, вважає Столтенберґ, у росіян все ще є час повернутися до поваги положень ракетного договору, підписаного в розпал Холодної війни. Для цього Росії слід відмовитися від подальших розробок ракет типу 9М729 та прозорим і здатним для перевірки шляхом знищити наявні заборонені озброєння.

«Якщо Росія не повернеться до відповідності й поваги до Договору, після 2 лютого США почнуть процес виходу. Ми далі вимагатимемо від Росії повернення до поваги цієї угоди й після цього, бо вихід американської сторони з неї триватиме ще 6 місяців», – пояснив Столтенберґ.

У Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО переконані, що дотримання й збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності, відомого за скороченням РСМД (чи англійським INF), можливе тільки у разі, коли кожна зі сторін-підписантів цього дотримуватиметься. Тим часом, Росія вже протягом тривалого часу порушує положення цього документа, підписаного ще наприкінці Холодної війни між США й СРСР. До проблеми привертали увагу Москви дві останні адміністрації Білого дому, а цієї теми американська сторона торкалася на 30 дипломатичних зустрічах вищого рівня.

Сполучені Штати переконували, що вийдуть із Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди впродовж 60 днів. Державний секретар США Майк Помпео оголосив про це рішення 4 грудня 2018 року. Минулого тижня вимогу повторила заступниця держсекретаря США з контролю за озброєннями та міжнародною безпекою Андреа Томпсон.

Чому США виходять із Договору про ракети середньої й малої досяжності?

Минулого тижня в Женеві російські й американські дипломати також провели дискусії щодо збереження Договору про ліквідацію ракет середньої й малої досяжності. Однак, як і у брюссельській штаб-квартирі НАТО, зустрічі завершилися безрезультатно.

З 2014 року Сполучені Штати звинувачують Росію в невиконанні цієї двосторонньої угоди, підписаної в 1987 році колишніми президентами США Рональдом Рейганом та СРСР Михайлом Горбачовим. Це було істотним кроком до роззброєння наприкінці Холодної війни, адже результатом стало знищення близько 2700 ракет – радянських СС-20 та американських крилатих ракет «Першинг»-2 і «Грифон», які були розміщені в Європі.

20 жовтня 2018 року президент Трамп оголосив про вихід США з Договору, оскільки Росія, яка спочатку заперечувала розробку ракетних комплексів типу 9М729, згодом визнала їхнє існування, але наполегливо повторювала, що не порушує цього Договору.

Тим часом, США для чинення тиску на Росію впровадили санкції. Зокрема, вони стосуються російських компаній, які беруть участь у цій ракетній програмі. Однак, за даними Держдепартаменту США, росіяни, незважаючи на санкційні обмеження, продовжили розробку ракет типу 9М729.

Що каже Росія?

Не реагуючи прямо, та з обережністю згадуючи про свої ракетні комплекси, що стали предметом дискусій та підозр, Москва традиційно переносить провину на США.

Росія заявляє про відсутність доказів порушення нею положень договору.

Цього тижня поблизу Москви росіяни спробували засвідчити свою прозорість: перед телекамерами та іноземними гостями російські офіцери показали й описали в деталях ракетні системи 9М729, наголошуючи, що максимальна дальність польоту не перевищує 480 кілометрів. З огляду на те, що угодою заборонена розробка ракет досяжність понад 500 кілометрів, Росія стверджує, що не порушує своїх зобов’язань.

Характерно, що за словами представників Росії, на цій статичній демонстрації були присутні понад 20 іноземних військових аташе. Однак, жодного представника від держав-союзниць НАТО.

Коментуючи наміри Вашингтона вийти з договору, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявляє, що «це було б дуже небезпечним кроком, який, – переконаний міністр – не буде зрозумілим міжнародному співтовариству й навіть викличе серйозні звинувачення». За його словами, Договір є важливим для міжнародної та ядерної безпеки й для підтримки стратегічної стабільності».

Водночас, в Росії лунають застереження, на кшталт – «якщо Сполучені Штати будуть продовжувати діяти таким незграбним і брутальним способом і в односторонньому порядку виходитимуть із міжнародних договорів, то у нас не залишиться іншого виходу, окрім застосування заходів у відповідь, включно зі сферою військової техніки».

Чому це небезпечно?

Аналітики та військові експерти застерігають, що припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої далекосяжності може призвести до нової гонки озброєнь. З іншого боку, це означатиме, що Європа повернеться до ракетного протистояння на кшталт того, що було в часи Холодної війни.

На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої й малої досяжності є небезпечним кроком, адже він є «наріжним каменем контролю за озброєннями та євроатлантичною безпекою».

Зустріч у рамках Ради Росія-НАТО у Брюсселі була черговою спробою переконати росіян виконувати свої зобов’язання щодо дотримання РСМД, каже Столтенберґ.

«Адже ці ракети мобільні, можуть нести ядерні боєголовки, їх складно виявляти, вони мають короткий час для локалізації, й вони спроможні сягати європейських міст», – пояснив Столтенберґ.

«Москва намагається перенацілити на інших увагу від реальної проблеми, звинувачуючи у порушеннях Договору Сполучені Штати», кажуть у НАТО.

Столтенберґ зауважує: проблема у тому, що «сьогодні в Європі немає жодних нових американських ракетних систем, але з’являються нові ракетні системи Росії».

Натомість, з боку президента Росії Володимира Путіна лунають погрози та застереження від нової гонки озброєнь. Натякаючи на Китай, який розробляє ядерну зброю, заборонену цим Договором, і яка непокоїть Вашингтон, російський президент припустив, що нові держави також могли б до нього приєднатися. Однак, на думку фахівців, ця пропозиція має мало шансів на реалізацію.

Тим часом, минулого тижня Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини, як і інші європейські дипломати, закликав Москву знищити свої ракети для збереження Договору, який «зачіпає засадничі безпекові інтереси» як Берліна, так і всієї Європи.

З ініціативи голови німецького зовнішньополітичного відомства незабаром уБерліні мають зібрати міжнародну конференцію з питань контролю за озброєннями.