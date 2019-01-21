США засудили «безвідповідальну» поведінку Росії щодо ракетного договору

Сполучені Штати Америки знову засудили «безвідповідальну» поведінку Росії, яка не бажає припиняти порушення визначального договору про контроль над ракетними озброєннями, і вкотре закликали її здійснити «наочні кроки», щоб урятувати цю угоду.

«Дії, політика і поведінка (Росії – ред.) не личать відповідальній державі», – заявив представник США на Конференції з роззброєння в Женеві Роберт Вуд. За його словами, США «стає дедалі ясніше, що Росії не можна довіряти у справі виконання її зобов’язань щодо контролю над озброєннями», а її «силові і зловісні дії по всьому світі посилюють напруженість».

За словами американського дипломата, єдиний шлях для Москви, щоб повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності, відомого за скороченням РСМД чи англійським INF, – це знищити всі ракети, які порушують договір, їхні пускові установки й інше обладнання, щоб це можна було перевірити.

У відповідь заступник представника Росії на Конференції з роззброєння Олександр Дейнеко заявив, що «однобічні звинувачення не є конструктивним шляхом уперед». «Ми не піддамося ні на які ультиматуми, на кшталт вимоги ліквідувати ракету, яка не підпадає під обмеження договору», – заявив він агентству «Ройтерз».

США заявляють, що вийдуть із договору, укладеного 1987 року, якщо Росія не демонтує ракету, що, за твердженням Вашингтона, порушує його, бо має більшу досяжність, ніж дозволено. Цей вихід має початися 2 лютого, якщо російська сторона не повернеться до виконання угоди. Москва заперечує, що ця ракета, відома за західним позначенням SSC-8 чи російським 9М729, порушує договір.