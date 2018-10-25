Путін попередив про нову «гонку озброєнь», якщо США вийдуть із договору 1987 року

У разі, якщо США постачатимуть ракети середнього та меншого радіусу дії до Європи, Росія буде змушена відповісти дзеркально, і це може спричинити нову «гонку озброєнь». Про це заявив президент Росії Володимир Путін 24 жовтня під час прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Путін також сказав, що європейські країни можуть поставити себе під загрозу удару у відповідь.

Президент Росії додав, що Москва готова відповісти швидко і ефективно на можливий вихід Вашингтона з договору 1987 року про ліквідацію ракет середнього і меншого радіусу дії.

Крім того, Путін стверджує, що США не надали доказів невиконання Росією умов договору. За словами Путіна, Сполучені Штати самі порушили угоду, розмістивши системи протиракетної оборони в Румунії.

Про намір США вийти з договору раніше заявив президент країни Дональд Трамп. Вашингтон стверджує, що Москва на порушення домовленості створила ракету середнього радіусу дії «Новатор 9М729», здатну завдати блискавичного удару по країнах НАТО. Кремль заявив, що відмовлятися від старої угоди без початку переговорів про нову дуже небезпечно.

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Договір, підписаний Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з радіусом дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів.