НАТО дає Росії останній шанс зберегти ракетний договір – Столтенберґ

Росія має останній шанс повернутися до виконання зобов’язань Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності дії, але НАТО вже мусить готувати світ до існування без цього договору, заявив за результатами наради міністрів закордонних справ НАТО генеральний секретар цієї політично-військової організації Єнс Столтенберґ.

«Ми даємо сьогодні Росії цей останній шанс, водночас починаючи аналізувати, якими для світу будуть наслідки повного припинення дії Договору», – заявив керівник НАТО.

Столтенберґ пояснив, що розробки Росією ракетних систем, заборонених договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, «непокоять НАТО протягом багатьох років», додаючи, що «це питання ми висували під час засідання Ради Росія-НАТО, а кілька країн-членів мають намір обговорити його на двосторонніх зустрічах з росіянами».

«Усі країни-союзниці вважають, що Росія, розробивши та взявши на озброєння ракетну систему SSC-8 (за класифікацією Росії 9М729, – ред.), порушила договір. Ці системи дуже мобільні, їх складно виявляти, вони спроможні нести ядерні боєголовки та у стислі терміни здатні сягати європейських міст», – пояснив генсекретар НАТО.

Сполучені Штати заявляють, що вийдуть із договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди впродовж 60 днів. Державний секретар США Майк Помпео оголосив про це рішення 4 грудня після того, як учасники саміту НАТО в Брюсселі підтримали звинувачення США на адресу Москви у порушенні положень договору, укладеного у 1987 році.

Росія, зі свого боку, заявляє про відсутність доказів порушень нею положень договору.

Члени НАТО вважають, що Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, порушуючи ракетний договір.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, із дальністю дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів.