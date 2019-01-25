Як Росія збирається повертати Україну

Росія має три сценарії з повернення України під свій вплив, а саме: «реванш проросійських сил», «внутрішня дестабілізація», «військова операція», – заявив в інтерв'ю «Укрінформу» голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок. Тим часом командувач Об’єднаними силами Сергій Наєв вважає, що Росія готується до масштабного наступу на Україну. Про це він сказав в інтерв'ю журналові «Новое время». У програмі «Ваша Свобода» про можливі сценарії розвитку подій розмірковували політолог Михайло Басараб, політичний експерт, керівник аналітичної групи «Да Вінчі» Анатолій Баронін та військовий експерт Ігор Козій.