Міноборони: один військовий загинув, 4 поранені на Донбасі

Один військовий Об’єднаних сил загинув і ще четверо були поранені внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків вранці 25 січня, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Міністерства оборони України.

«За оперативною інформацією штабу ООС, сьогодні вранці, в районі н.п. Катеринівка, що на Луганському напрямку, російсько-окупаційні війська підступно обстріляли з ПТРК автомобіль українських захисників, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.