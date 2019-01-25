Росія використовує Україну як «лабораторію», відпрацьовуючи втручання у вибори інших країн (світова преса)

У Давосі в рамках щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму занепокоєння втручанням Росії в президентські вибори України лунали як з боку українських політиків, так і західних – про це йдеться на сторінках часопису Straits Times. В статті для аналітичного центру Atlantic Council містяться міркування про те, чи дійсно в «Укроборонпромі» відбуваються зміни. Про майбутнє транзиту російського газу через Україну мовиться в матеріалі брюссельського видання Euractive.

У Давосі в рамках щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму лунали занепокоєння втручанням Росії в українські вибори, при чому як з боку українських політиків, так і західних. Про це йдеться у статті щоденного сінгапурського часопису Straits Times.

За словами президента України Петра Порошенка, для Росії ці вибори – останній шанс помститися. Він повідомив журналістам, що існує великий ризик того, що Росія використає свій досвід втручання у вибори зарубіжних країн, щоб підірвати голосування або ж дестабілізувати ситуацію.

Колишній держсекретар США Джон Керрі зауважив, що ці вибори мають ширше значення, ніж просто для України, адже голосування буде важливим для будь-кого, хто підтримував вибори без втручання Путіна, Росії або інших зовнішніх сил, мовиться у статті.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд зазначила, що Україну використовують в якості «лабораторії» для тестування методів, які згодом можна буде використати будь-де. Тож, «допомагаючи Україні провести чесні та вільні вибори, ми допомагаємо собі», – сказала вона.

Кремль втручання у вибори інших країн заперечує.

Колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт зазначив, що популістські позиції – такі як, наприклад, зниження цін на газ, запропоновані кандидатом Юлією Тимошенко, є безвідповідальними. «Я боюся, що будуть популістичні політики, що розладнають прогрес, якого досягла Україна», – зауважив він. А якщо подивитися на прогрес від 2014 року, то він був дивовижним, вважає Більдт.

Порошенко ж порівняв Тимошенко із президентом Венесуели Ніколосом Мадуро, який очолює країну в стані довготривалої економічної кризи, мовиться у статті.

Західна дослідниця Мелінда Герінґ у статті для аналітичного центру Atlantic Council розмірковує над тим, чи дійсно в «Укроборонпромі» відбуваються зміни.

Генеральний директор «Укроборонпрому» Павло Букін перебуває на посаді близько року, і його завданням є «вичистити» компанію та зробити її роботу дружньою до ринку. Адже «Укроборонпром» має серйозні репутаційні проблеми, серед яких обвинувачення в розкраданні мільйонів доларів. У часи війни вони не сприяють зарученню підтримки компанії з боку громадськості, мовиться у статті.

Букін визнає, що «перебудова» компанії – завдання нелегке, але має план та вже робить прогрес. Експерти з оборони як в Україні, так і поза її межами, ставляться до цього з обережним, але оптимізмом, пише автор.

«Експерти з оборони вважають, що аудит має вирішальне значення для того, щоб дізнатися, як реструктуризувати «Укроборонпром», який складається з більш ніж 130 окремих юридичних осіб і 80 тисяч співробітників. Компанії необхідно розірвати зв’язок між своєю галузевою та регуляторною функціями, відзначають вони», – мовиться у статті.

Одним з перших кроків Букіна було скорочення персоналу в штаб-квартирі «Укроборонпрому» на 40%, щоб показати, що він має серйозні наміри в зниженні розтрат в секторі.

Саме за часів Букіна приватні компанії змогли імпортувати іноземну військову техніку та продавати її в Україні без гальмування з боку «Укроборонпрому». Він також зробив кроки для раціоналізації українських державних оборонних підприємств – у сфері оборони 42 державних підприємства в боргах та неактивні – «Укроборонпром» хоче, щоб вони стали приватними.

«Букіна важко засудити за невеликий прогрес у приватизації за рік», – вважає Герінґ. Він активно працює над розвитком ринкових умов в Україні, змінюючи законодавство країни, і він робить стабільний прогрес, переконана вона.

Попри існування небезпідставної критики, бачити кроки у правильному напрямку все ж заохочує, каже Герінґ. А аудит стане сигналом про те, наскільки серйозними є наміри України в реформуванні сфери оборони.

В статті видання Euractive йдеться про майбутнє транзиту російського газу через Україну. Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко в інтерв’ю виданню висловив думку, що Росія не зацікавлена в тому, щоб знайти компроміс у перемовинах.

У понеділок 21 січня ЄС виступив посередником у перемовинах між Москвою та Києвом щодо транзиту російського газу територією України. Рішенням стало знову зустрітися у травні, без визначення точної дати. В основі переговорів лежить відновлення угоди України з транзиту газу споживачам ЄС після закінчення терміну дії поточного контракту наприкінці року.

За словами Вітренка, основною геополітичною ідеєю Кремля є перешкоджати зростанню України, позбавляючи її трьох мільярдів доларів США на рік. Це, на його думку, значно полегшить життя Росії.

«Три мільярди доларів на рік становлять 3% ВВП України, – сказав Вітренко, – наша позиція дуже проста: ми хочемо, щоб новий контракт базувався на європейських правилах».

Вітренко також пояснив, що зустріч у травні – це може бути вже запізно для забезпечення контрактів з транзиту газу для наступної зими.

Тим не менш, є варіант, який дозволить трьом сторонам розірвати поточний статус-кво. Він полягає в тому, щоб трейдери з ЄС купували російський газ безпосередньо на українсько-російському кордоні. «Це сценарій нашої мрії. Ми намагалися зробити це протягом останніх чотирьох років», – сказав Вітренко. Але це не те, чого бажає російський президент Володимир Путін. Тому що такий сценарій дозволить Україні отримати конкурентну перевагу для українського транзитного газу і тим самим надасть українській економіці стимул, який суперечить інтересам Путіна.

Вітренко також додав, що Росія фінансово підтримує компанії, що беруть участь у проекті «Північний потік-2». Попри всі занепокоєння, Німеччина не припинятиме підтримку проекту, зауважує автор, що підтвердив німецький міністр закордонних справ.

Вітренко заявив, що в Німеччині існує сильне російське лобі, яке знаходить там сприятливу територію. «У Німеччині є така ідея, що партнерство з Росією дасть свого роду контрбаланс позиції США у світі», – сказав він.