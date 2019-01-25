Росія й НАТО не дійшли згоди щодо ракетного договору

Представники Росії і НАТО не змогли домовитися щодо Договору про ракети середньої і малої досяжності, заявив генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ по завершенні зустрічі Ради Росія-НАТО 25 січня в Брюсселі.

За словами Столтенберга, Росія, незважаючи на заклики представників країн-членів НАТО, «не продемонструвала готовність змінити свою позицію» з приводу ракети, яка, як вважають США і їхні союзники, порушує параметри договору.

«Договір, який є вирішальним для євроатлантичної безпеки, опинився на межі зриву і, на жаль, ми не бачимо жодних ознак прориву. Всі країни-союзниці згідні з тим, що Росія своїми новими ракетами порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності. Однак на зустрічі не було жодного прогресу, бо Росія не проявила готовності змінити свою позицію», – заявив генсекретар Північноатлантичного альянсу.

Однак, вважає Столтенберґ, у росіян все ще є час повернутися до виконання положень підписаного в розпал Холодної війни ракетного договору. Для цього Росії слід відмовитися від подальших розробок ракет типу 9М729 і знищити наявні заборонені озброєння.

«Якщо Росія не повернеться до дотримання Договору, після 2 лютого США почнуть процес виходу (з нього – ред.). Ми продовжуватимемо вимагати від Росії повернення до дотримання цієї угоди й після цього, бо вихід американської сторони з неї триватиме ще шість місяців», – пояснив Столтенберґ.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі, в НАТО вважають, що дотримання й збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності, відомого за скороченням РСМД чи англійським INF, можливе тільки у разі, коли кожна зі сторін-підписантів її дотримуватиметься.

Захід наполягає, що Росія вже протягом тривалого часу порушує положення цього документа, підписаного ще наприкінці Холодної війни між США й СРСР. До проблеми привертали увагу Москви дві останні адміністрації Білого дому, а питання про порушення американці піднімали на 30 дипломатичних зустрічах вищого рівня.

Сполучені Штати переконували, що вийдуть із договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди впродовж 60 днів. Державний секретар США Майк Помпео оголосив про це рішення 4 грудня 2018 року після того, як учасники саміту НАТО в Брюсселі підтримали звинувачення США на адресу Москви у порушенні положень договору, укладеного у 1987 році.

Росія, зі свого боку, заявляє про відсутність доказів порушень нею положень договору.

Члени НАТО вважають, що Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, порушуючи ракетний договір.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, із дальністю дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів.