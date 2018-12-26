Німеччина виступає проти розміщення нових ракет у Європі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у поширеному 26 грудня інтерв’ю агенції DPA виступив проти розміщення ракет середнього радіусу дії з ядерними боєголовками на території Європи. За словами німецького міністра, Європа не має перетворитися на арену дебатів про нарощування озброєнь у разі, якщо Договір 1987 року між СРСР та США про ліквідацію ракет середнього і меншого радіусу дії припинить свою дію.

«Розміщення ракет середнього радіусу дії викличе в Німеччині велике невдоволення. Логіка нарощування озброєнь походить із холодної війни. Політика 80-х років не допоможе відповісти на питання сьогоднішнього дня», – вважає керівник німецького зовнішньополітичного відомства.

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Сполучені Штати заявляють, що вийдуть із договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди впродовж 60 днів. Державний секретар США Майк Помпео оголосив про це рішення 4 грудня після того, як учасники саміту НАТО в Брюсселі підтримали звинувачення США на адресу Москви у порушенні положень договору, укладеного у 1987 році.

Росія, зі свого боку, заявляє про відсутність доказів порушень нею положень договору.

Члени НАТО вважають, що Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, порушуючи ракетний договір.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, із дальністю дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів.