В Росії «розчаровані» голосуванням Генасамблеї ООН щодо резолюції про ракетний договір

Міністерство закордонних справ Росії висловило «розчарування» результатами голосування Генеральної асамблеї ООН щодо проекту резолюції на підтримку Договору про ракети середньої і малої дальності.

«Завдано нового удару архітектурі міжнародної безпеки і стабільності. Тепер, із розвалом ДРСМД, у перегони озброєнь або й у пряму конфронтацію можуть бути втягнені одразу кілька регіонів світу. Своїм потуранням або бездумним угодовством ці країни де-факто благословили Вашингтон на руйнування Договору», – йдеться в заяві Департаменту інформації й друку МЗС Росії.

Напередодні Генеральна асамблея ООН не підтримала проект резолюції Росії, яка мала закликати Росію і Сполучені Штати дотримуватися Договору про ракети середньої і малої дальності і «продовжити конструктивний діалог зі стратегічних питань, побудований на відкритості, взаємної довіри і реальних можливостей для співпраці».

46 членів Генасамблеї проголосували проти резолюції, 43 – за. 78 представників країн утрималися.

«Перед голосуванням представник Сполучених Штатів заявив, що його країна голосуватиме проти цього тексту, тому що непорядно з боку Росії, яка порушує ДРСМД, пропонувати резолюцію щодо угоди, яку вона порушує», – йдеться в повідомленні Генеральної асамблеї.

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Сполучені Штати заявляють, що вийдуть із договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди впродовж 60 днів. Державний секретар США Майк Помпео оголосив про це рішення 4 грудня після того, як учасники саміту НАТО в Брюсселі підтримали звинувачення США на адресу Москви у порушенні положень договору, укладеного у 1987 році.

Росія, зі свого боку, заявляє про відсутність доказів порушень нею положень договору.

Члени НАТО вважають, що Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, порушуючи ракетний договір.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, із дальністю дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів.