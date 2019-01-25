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25 Січень 2019, Київ 10:04
Новини | Політика

Агресію Москви й долю ракетного договору обговорять дипломати на Раді НАТО-Росія

За останні два роки на рівні дипломатів провели близько десяти зустрічей у рамках Ради Росія-НАТО

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Агресія Росії в Україні та вихід з глухого кута консультацій щодо подальшої долі Договору про ракети середньої й малої досяжності будуть розглядатися на черговому засіданні Ради НАТО-Росія на рівні послів 25 січня в брюссельській штаб-квартирі альянсу.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, першим питанням у порядку денному зустрічі 29 послів НАТО й представників Росії буде агресивна й дестабілізаційна діяльність Москви поблизу Керченської протоки та навколо Азовського моря, а також на сході України.

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Крім того, зустріч у рамках Ради Росія-НАТО буде черговою спробою переконати росіян виконувати свої зобов’язання щодо дотримання РСМД, заявив напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

За його словами, можливе припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності, відомого за скороченням РСМД чи англійським INF, в порушенні якого США звинувачують Росію, є одним з небезпечних кроків, бо угода є «наріжним каменем контролю за озброєннями й безпекою».

«Росія розміщує нові ракетні системи в Європі, порушуючи Договір, тож США заявили, що до 2 лютого, якщо Росія не повернеться до його дотримання, вони почнуть процес виходу з цієї угоди», – заявив керівник Альянсу.

Як пояснили в дипломатичних колах НАТО нечасте засідання Ради Росія-НАТО збере послів для «продовження політичного діалогу», як це було вирішено на останньому саміті НАТО в Брюсселі. При цьому вся практична співпраця між Москвою та Північноатлантичним альянсом припинена через незаконну анексію Криму й агресію Росії на Донбасі.

За останні два роки на рівні дипломатів провели близько десяти зустрічей у рамках Ради Росія-НАТО.

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