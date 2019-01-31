ООН: кількість пов’язаних із конфліктом жертв в Україні перевищує 40 тисяч, із них близько 13 тисяч – загиблі

Управління верховного комісара ООН із прав людини оцінює загальне число жертв, пов’язаних із конфліктом в Україні станом на 31 грудня 2018 року, в 40-43 тисячі. Про це йдеться у відповіді Представництва ООН в Україні на запит Радіо Свобода.

«Із цього числа – 12800-13000 – загинули (3320 – цивільні, зокрема 298 пасажирів рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року, 4000 українських військових і 5,5 тисячі представників збройних формувань); 27,5-30 тисяч людей поранені (7-9 тисяч цивільних, 9-10 тисяч українських сил і 12-13 тисяч представників збройних формувань)», – йдеться у відповіді очільниці представництва Оснат Лубрані.

За даними ООН, за час конфлікту кількість загиблих і постраждалих серед цивільного населення в середньому складає 25-26%. «Цей відсоток змінювався з часом. У 2014 році частка цивільних жертв складала 33-34% (один загиблий цивільний – на двох загиблих учасників бойових дій). Водночас у 2018 році, за оцінками, ця кількість складає 10-11% (один загиблий цивільний – на 9-10 загиблих учасників бойових дій). Те ж саме можна сказати і про поранених», – йдеться в повідомленні.

Станом на листопад 2017 року ООН заявляла, що за час конфлікту в Україні загинули понад 10 тисяч людей.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».